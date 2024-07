Muchy - irytujący problem lata

Lato to czas, w którym z powodu upałów okna oraz drzwi balkonowe i tarasowe w naszych domach często są otwarte. To natomiast powoduje, że do domów wlatują muchy. Owady te, chociaż nie gryzą i nie wyrządzają nam krzywdy w inny sposób, są bardzo denerwujące.

Wydaje się, że bez celu krążą w kółko po pomieszczeniach, brzęcząc przy tym głośno, a do tego chętnie przysiadają na pozostawionym przez nas jedzeniu oraz naczyniach. Jest to wyjątkowo niehigieniczne, ponieważ równie chętnie będąc na zewnątrz siadają na zwierzęcych odchodach i innych zanieczyszczeniach. Szybkość z jaką poruszają się te owady oraz nieustannie zmieniany przez nie kierunek lotu sprawiają, że bardzo trudno jest je unieszkodliwić za pomocą łapki czy kapcia.

Muchy są jednak nie tylko denerwujące, ale mogą być także niebezpieczne. W związku z tym, że żywią się m.in. odchodami oraz rozkładającą się materią organiczną, przenoszą groźne dla naszego zdrowia bakterie. Można zarazić się od nich m.in. durem brzusznym, gruźlicą, trądem, salmonellozą, cholerą, czerwonką oraz wieloma schorzeniami grzybiczymi.

Jak pozbyć się much z domu? Czego unikać?

Muchy zwłaszcza latem mają ułatwiony dostęp do naszych domów i mieszkań z powodu otwartych okien i drzwi. Jednak ich jaja możemy także przynieść ze sobą np. wraz z produktami kupionymi w sklepie. Muchy szukają w naszych domostwach pożywienia i miejsc, w których mogą się rozmnażać.

Wyjątkowo przyciąga je więc wszelkie jedzenie, do którego dostęp jest niczym nieograniczony. Szczególną zachętą bywają natomiast produkty, które zaczęły się już psuć. W związku z tym pożywienie, które nie jest schowane w szafkach i lodówce, powinno znajdować się w zamykanych pojemnikach oraz pod osłonami. Natomiast wszystko, co już zaczęło się psuć, musi zostać natychmiast wyrzucone.

Kolejnym idealnym miejscem, sprzyjającym rozmnażaniu i egzystencji much, są śmietniki – zwłaszcza te, z których śmieci dawno nie były wyrzucane. Warto więc regularnie wynosić śmieci i myć pojemnik. Poza tym śmietnik powinien posiadać zamykaną przykrywkę, która w znaczący sposób utrudni muchom dostęp do jego zawartości.

Muchy w domu chętnie krążą także wokół brudnych naczyń znajdujących się na stole czy w zlewie. Przyciąga je też stojąca woda czy inne płyny. Z tego powodu regularne sprzątnie jest bardzo istotne.

Czasami jednak zdarza się, że muchy w domu są efektem sąsiedztwa. Jeśli bowiem mieszkamy blisko miejsc, które je przyciągają, będą pojawiać się także i u nas. Do okolic, w których żyje dużo much, zaliczają się przede wszystkim wysypiska odpadów oraz hodowle zwierząt. Mieszkając w bliskiej odległości od nich, nie będziemy w stanie pozbyć się much. Będziemy mogli jedynie próbować ograniczać ich liczbę w naszym domu.

Domowe sposoby na muchy

Poza wspomnianymi już sposobami pozwalającymi pozbyć się much z domu, a związanymi z dbaniem o porządek, istnieje jeszcze szereg innych metod. Przede wszystkim warto montować na oknach moskitiery. Ich gęsta siatka sprawi, że muchy nie wlecą do naszego domu przez otwarte okna. Nie przedostaną się do niego także komary oraz inne owady.

Jak pozbyć się much z domu? Wykorzystaj zapachy

Można wykorzystać też naturalne sposoby, aby pozbyć się much z domu, jeśli mimo wszystko uda im się do niego dostać. Po pierwsze warto wykorzystać zapachy, których owady te nie lubią. W tym celu na parapetach można uprawiać rośliny wydzielające dosyć intensywną woń. Może to być np. pelargonia pachnąca, bazylia, mięta pieprzowa i trawa cytrynowa. Poza tym pokusić można się o uprawę roślin owadożernych, w tym m.in. rosiczki i muchołówki.

W walce z muchami wykorzystać warto też aromatyczne sproszkowane przyprawy takie jak cynamon, pieprz czy czosnek. Jeśli przygotujemy z nich mieszankę i posypiemy nią okolice okien i drzwi, zniechęcimy owady do wlatywania do naszego domu.

Domowe preparaty pozwalające pozbyć się much z domu

Aby pozbyć się much z domu, możemy przygotować domowe mieszanki. Pierwszą z nich jest naturalny spray na muchy. Do jego przygotowania potrzebne jest 400 ml spirytusu oraz garść suszonej lawendy lub kilkanaście suszonych goździków. Po wymieszaniu składników trzeba odstawić je na 24 godziny, po czym przecedzić i przelać do butelki ze spryskiwaczem. Mieszanka taką należy spryskiwać pomieszczenia przynajmniej dwa razy dziennie. Dzięki temu uzyskać w nich można piękny zapach, za którym jednak nie przepadają muchy.

Inny domowy sposób na muchy polega na dodaniu kilkudziesięciu kropli cytrusowego lub eukaliptusowego olejku eterycznego do półtorej szklanki oleju kokosowego. Taki preparat warto przygotować np. w słoiku i ustawić na parapecie. Jego zapach będzie skutecznie odstraszał muchy.

Wykorzystując zapachy, można też przygotować domową pułapkę na muchy. W tym celu wystarczy do naczynia wlać odrobinę wina lub octu jabłkowego i płynu do naczyń. Następnie tak przygotowany płyn przykryć trzeba podziurawioną folią spożywczą. Muchy zwabione zapachem dostaną się do naczynia, ale nie będą już w stanie się z niego wydostać.

Jak pozbyć się much z domu? Wypróbuj refleksy światła

Aby pozbyć się much z domu, możemy odstraszać je za pomocą odbijania refleksów światła. W tym celu powinniśmy w okolicach okien powiesić stare płyty CD lub woreczki foliowe wypełnione wodą. Połyskująca powierzchnia tych przedmiotów sprawia, że odbijają się w nich wspomniane już refleksy światła. Te zaś drażnią wzrok owadów.