Dlaczego borówka amerykańska nie owocuje?

Na słodkie i soczyste owoce borówki amerykańskiej, które pojawiają się w pełni lata, czekamy z utęsknieniem przez cały rok. Jeśli chcemy cieszyć się zbiorami z własnego ogródka, musimy najpierw właściwie zadbać o krzewy. Kiedy te nie dają zadowalających plonów, zastanawiamy się, dlaczego borówka amerykańska nie owocuje. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia pielęgnacja latem. Borówka amerykańska wymaga w tym czasie pewnej troski. Jednak w zamian za nią odwdzięczy się dużymi plonami.

Niewłaściwe podlewanie powodem, przez który borówka amerykańska nie owocuje

W czasie wakacyjnych upałów istotne jest odpowiednie podlewanie borówki amerykańskiej. Potrzebuje ona w tym czasie sporej ilości wody. Jest jej ona potrzebna do właściwego wzrostu, a tym samym do obfitego owocowania. Optymalną porą dla tego zabiegu jest ranek lub wieczór. Ważna jest przy tym ilość zastosowanej wody. Krzewy latem najlepiej podlewać obficie, ale dosyć rzadko. Będzie to dla nich zdecydowanie lepsze niż częste podlewanie niewielką ilością wody. Dzięki temu woda wniknie głębiej w podłoże i dłużej będzie się w nim utrzymywać.

Z tego samego powodu warto zadbać latem o ściółkowanie gleby wokół borówki amerykańskiej. Będzie ona dłużej wilgotna, a do tego utrzyma swój kwaśny odczyn, który preferuje krzew. Dodatkowo wzbogacona zostanie o próchnicę. Do ściółkowania warto użyć kory drzew iglastych.

W związku z tym jeśli borówka amerykańska nie owocuje, warto przyjrzeć się temu, czy ma zapewnione odpowiednio wilgotne podłoże. Zaniedbanie w tym zakresie może mieć poważne konsekwencje nawet w postaci braku plonów. Krzew ten nie toleruje bowiem suszy.

Przycinanie borówki amerykańskiej: Tu też można popełnić błędy

W czasie owocowania warto dodatkowo uważnie przyglądać się borówce amerykańskiej. W razie zauważenia na niej osłabionych – w wyniku ataku choroby lub szkodników – pędów, należy je usunąć. Poza nimi nie powinno się jednak latem przycinać krzewu. Odpowiedni na to termin to przełom zimy i wiosny, czyli okres jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. O czynności tej warto pamiętać, ponieważ jej zaniedbanie może prowadzić do słabszego owocowania borówki amerykańskiej.

Częsty błąd w czasie letniego nawożenia borówki amerykańskiej

Poza podlewaniem, ściółkowaniem i ewentualnym usuwaniem osłabionych pędów, latem należy jeszcze zadbać o właściwe nawożenie borówki amerykańskiej. Szczególną uwagę należy zwrócić na azot. Pierwiastek ten dostarczać powinno się borówce amerykańskiej jedynie do połowy lipca. Stosowanie nawozów mineralnych zawierających azot po tym terminie to częsty błąd, w wyniku którego borówka amerykańska nie owocuje. Nawozy te przedłużają bowiem wegetację krzewów, co w konsekwencji może prowadzić do ich przemarznięcia jesienią podczas pierwszych przymrozków.

Ponadto zawsze w czasie zasilania krzewów trzeba stosować się do zaleceń producentów nawozów. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do przenawożenia roślin, co również może skutkować słabymi zbiorami.

Nieodpowiednie podłoże dla borówki amerykańskiej

Warto pamiętać również o tym, że aby nawożenie borówki amerykańskiej latem dało pożądane rezultaty, jej podłoże musi być odpowiednio kwaśne. Powinno mieć pH mieszczące się w przedziale 3,8-4,8. W przeciwnym wypadku, nawet mimo właściwego nawożenia, borówka amerykańska nie będzie w stanie przyswajać składników odżywczych z gleby.

Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego borówka amerykańska nie owocuje, warto przyjrzeć się wspomnianemu właśnie odczynowi gleby. Jeśli bowiem pH będzie zbyt wysokie, wówczas krzew może zacząć chorować i jednocześnie przestać rosnąć, a tym samym nie będzie owocować.

Na koniec warto jeszcze dodać, że przy uprawie borówki amerykańskiej warto pamiętać także o tym, aby jej krzewy sadzić parami. Umożliwia to ich krzyżowe zapylanie, które prowadzi do dużych plonów o wysokiej jakości.