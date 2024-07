Grochodrzew to popularny, ale szkodliwy krzew. Nazywany jest również robinią akacjową i choć zachwyca swoim wyglądem – rosnąc np. w parkach i ogrodach – może zmienić się w prawdziwe utrapienie!

Jak wygląda grochodrzew?

Grochodrzew to roślina, która może osiągać kilkanaście metrów wysokości. Ma luźną, nieregularną koronę i pierzasto złożone liście. Jednak to jej kwiaty są jednym z najbardziej urokliwych elementów! Zebrane w zwisające grona, mają białą lub lekko różową barwę i intensywnie pachną. Kwitną od maja do czerwca, przyciągając liczne owady, w tym pszczoły. Nie warto jednak dać się zwieść jej urokowi. Choć zachwyca swoim wyglądem roślina ta ma też niepodważalne wady.

Grochodrzew. Inwazyjna roślina, które może zniszczyć ogród

Grochodrzew pochodzi z gatunku drzew z rodziny bobowatych. Choć początkowo występował jedynie w Ameryce Północnej szybko rozprzestrzenił się na inne kontynenty. Robinia akacjowa jest niezwykle wytrzymała, rośnie szybko i równie szybko rozrasta. Ma bogaty system korzeniowy, z którego wyrastają kolejne rośliny i bardzo szybko opanowuje kolejne przestrzenie, przez co bardzo trudno jest się jej pozbyć.

Z tego względu zmniejsza też szanse na przeżycie innych, okolicznych roślin. Naukowcy odkryli, że grochodrzew wydziela związki aleopatyczne - przez co zmienia skład chemiczny ziemi, a przez to… wstrzymuje rozwój innych roślin! Ponadto, jest odporny na okresowe susze i mróz. Nic więc dziwnego, że w wielu krajach grochodrzew uważa się na gatunek zagrażający rodzimej przyrodzie.

Robinia akacjowa. "Zaleca się rezygnację z uprawy"

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaapelowała o rozwagę w sadzeniu robinii akacjowej. "Zaleca się rezygnację z uprawy" – czytamy w komunikacie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W przypadku gdy krzew rośnie w ogrodzie, powinniśmy zadbać o to, by wokół rośliny nie wyrosło żadne nowe drzewko. W przypadku gdy zauważymy jednak nową roślinę – należy ją usunąć wykopując, wyrywając lub kosząc. Ziemię powinniśmy właściwie oczyścić nie pozostawiając w niej żadnego fragmentu rośliny.

Co zrobić by nasz grochodrzew się nie rozprzestrzeniał? Można także spróbować takich sposobów jak: przycinanie gałęzi, usuwanie kwiatów przed owocowaniem (co może zapobiec powstawaniu nasion), zbieranie i utylizacja strąków nim się rozsypią i wykiełkują. Można również zainstalować barierę korzeniową wokół drzewa, która może ograniczyć jego zdolność do wytwarzania odrostów korzeniowych (powinna być ona wykonana z materiału odpornego na przerastanie korzeni i zakopana na głębokość co najmniej 60 cm).