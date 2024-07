Trociny są naturalnym i bardzo cennym materiałem, za pomocą którego jesteśmy w stanie poprawić stan gleby i wspomóc uprawę roślin. Oczywiście nie każdy rodzaj trocin nadaje się do użytku. Przykładowo, materiał pochodzący z drzew iglastych nie jest najlepszą opcją, bowiem ma mocno kwaśny odczyn, wolno się rozkłada i dostarcza niewielu składników odżywczych. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy używać materiału z resztek mebli oraz innych przedmiotów użytkowych. Znajdują się na nich resztki szkodliwych substancji, takich jak kleje, lakiery czy farby. Nie zaleca się też stosowania trocin z orzecha włoskiego, orzecha czarnego, dębu, olchy i robinii akacjowej, gdyż mają one negatywny wpływ na rośliny. Poza tym nie należy używać materiału z chorych drzew, bowiem trociny mogą zakazić glebę.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jak przygotować trociny?

Gdy rozdrobnimy gałęzie i pozyskamy cenny materiał, musimy pamiętać o jeszcze jednej ważnej czynności. Zanim wykorzystamy trociny w ogrodzie, trzeba je przekompostować. Ze względu na to, że proces ten powinien trwać przynajmniej kilka miesięcy, zazwyczaj przygotowuje się je z myślą o użyciu w kolejnym roku. Świeże trociny nie nadają się do użytku, bowiem zawierają substancje, które hamowałyby rozwój roślin. Jak przygotować kompost?

Reklama

Trociny powinny być drobne i suche. Najlepiej, aby stanowiły 1/3 mieszanki. Resztę powinny stanowić liście, trawa i inne odpady organiczne. Dodatek w postaci resztek roślin przyspieszy cały proces oraz dostarczy cennego azotu.

Resztę powinny stanowić liście, trawa i inne odpady organiczne. Dodatek w postaci resztek roślin przyspieszy cały proces oraz dostarczy cennego azotu. Kompost powinien być regularnie mieszany i obracany, aby zapewnić mu odpowiednią cyrkulację powietrza. Dobrze sprawdza się też nawadnianie mieszanki co jakiś czas, tak aby była stale wilgotna. Suche trociny rozkładają się znacznie wolniej.

Dobrze sprawdza się też nawadnianie mieszanki co jakiś czas, tak aby była stale wilgotna. Suche trociny rozkładają się znacznie wolniej. Wspomniane substancje, które hamują rozwój roślin zostają rozłożone i wymyte w procesie kompostowania. Po jego zakończeniu materiał znacznie lepiej radzi sobie z zatrzymywaniem wody oraz cennych składników.

W jaki sposób wykorzystać trociny w ogrodzie?

Przekompostowane trociny mają różne zastosowanie. Większość ogrodników stosuje je jako ściółkę. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bowiem materiał ogranicza wzrost chwastów, poprawia właściwości termiczne gleby oraz zatrzymuje wilgoć. Poza tym podczas rozkładu użyźnia glebę i poprawia jej strukturę. Trociny wprowadzają do podłoża sporo materii organicznej. Warstwa powinna mieć około 8-10 cm. Co jakiś czas należy ją uzupełniać. Przed wysypaniem trocin trzeba dokładnie wyplewić podłoże. Gdzie najlepiej je wyłożyć? Taki materiał doskonale sprawdzi się w uprawie roślin kwasolubnych, np. borówki amerykańskiej, azalii, czy rododendronów. Poza tym warto je wysypać między truskawkami lub poziomkami.

Trociny mogą zostać wykorzystane również jako zamiennik torfu. Wystarczy po prostu wymieszać je z kompostem i ewentualnie piaskiem, jeśli chcemy rozluźnić podłoże. Taka mieszanka sprawdzi się w przypadku uprawy roślin w pojemnikach. Dodając trociny do ziemi uniwersalnej, możemy poprawić jej właściwości fizyczne.

Do czego jeszcze przydadzą się nam trociny w ogrodzie?

Jeśli ogród jest często nawiedzany przez ślimaki, zdecydowanie warto pomyśleć o tym, aby wokół roślin, które są najczęstszym celem ataku usypać obwódki z trocin. Takie podłoże stanowi wyzwanie dla mięczaków, dlatego najczęściej rezygnują z jego przekraczania. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby nie sypać zbyt dużej ilości materiału wokół warzyw, gdyż większość preferuje podłoże o obojętnym lub zasadowym odczynie, zaś trociny mają kwaśny odczyn.

Przekompostowany materiał przyda się nam, jeśli w ogrodzie mamy dość ciężką i zbitą glebę. Dodatek trocin sprawi, że stanie się ona luźniejsza i lepiej napowietrzona oraz bardziej przepuszczalna.