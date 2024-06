Mrówki w domu – dlaczego się pojawiają?

Rozlany sok, resztki jedzenia, pełny kosz na śmieci – to wszystko może sprawić, że mrówki pojawią się w domu czy mieszkaniu. Szukają one pożywienia, które zanoszą do swojego gniazda, ale chętnie wracają po więcej. Kiedy pojawią się w pomieszczeniu, korzystają z feromonów, zarówno po to, by oznaczyć drogę do jedzenia i do niego wrócić, jak i po to, by przywołać inne osobniki. To dlatego często można zauważyć całe kolumny wędrujących po mieszkaniu mrówek, które dokładnie wiedzą, dokąd mają iść.

Jak pozbyć się mrówek z domu?

Reklama

Mrówki w przyrodzie są bardzo pożyteczne, jednak ich obecność w domach nie jest zbyt pożądana. Dlatego też, gdy już się pojawią w pomieszczeniach, chcemy się ich pozbyć. Zazwyczaj nie jest to łatwe zadanie, ale istnieją sposoby, które sprawią, że misja zostanie zakończona sukcesem.

Reklama

Szczelne opakowania i sprzątanie resztek

Niemal każdemu zdarza się pozostawienie okruszków na blacie, pozostawienia jedzenia na stole czy wylanie soku i ominięcie gdzieś plamy z niego. Takie okazje wykorzystują mrówki, dla których resztki te to idealne pożywienie. Dlatego pojawiają się w mieszkaniu i zabierają je do swojego gniazda. Jeżeli więc zauważysz mrówki w mieszkaniu, to przede wszystkim musisz dokładnie posprzątać. Jedzenie należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, myć blaty po gotowaniu i spożywaniu posiłków, nie zostawiać np. nadgryzionych owoców itd.

Warto też sprawdzić okna, drzwi balkonowe i inne miejsca, przez które mrówki wchodzą do domu. Być może są nieszczelne i pomocne będzie odpowiednie zabezpieczenie.

Naturalne odstraszacze mrówek

Jak wspominaliśmy, mrówki mają zazwyczaj jedną ścieżkę, którą pokonują od jedzenia do gniazda. Warto więc dokładnie obserwować ich trasę, aby przekonać się, gdzie jest ich "siedziba". Przykładowo można celowo zostawić w kuchni na przykład łyżeczkę miodu i sprawdzić, skąd mrówki do niej przyjdą. W przypadku, gdy gniazdo znajduje się poza domem, można skorzystać z naturalnych metod na ich odstraszenie.

W takim przypadku na trasie można rozsypać lub położyć coś, co odstraszy mrówki zapachem. Świetnie może się tutaj sprawdzić na przykład sól i cynamon, lawenda czy majeranek. Pomocne są także liście pomidorów i piołunu, a także na przykład piżmaczek wiosenny.

Trutki na mrówki

Jeżeli podczas obserwacji okaże się, że gniazdo mrówek znajduje się w mieszkaniu, potrzebne są radykalniejsze środki, czyli trutka. Zazwyczaj na mrówki ustawia się przynętę, na przykład trutkę dodaje się do miodu. Wówczas przenoszą ją one do swojego gniazda. Gdy ją spożyją, spowoduje ona ich wysuszenie. Pomoże to także w pozbyciu się larw. W przypadku stosowania trutki konieczne są środki ostrożności – szczególnie przed zwierzętami i dziećmi.