W uprawie pomidorów domowych czy ogrodowych każdy ogrodnik wie, że sukces zależy nie tylko od pogody i podlewania, ale przede wszystkim od żyzności gleby. Niezastąpionym wsparciem w tym zakresie może być mączka bazaltowa – naturalny surowiec, który wraca do łask jako ekologiczny i skuteczny sposób na poprawę struktury i składu gleby. Czy rzeczywiście warto ją stosować pod pomidory? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak.

Po co sypać mączkę bazaltową pod pomidory?

Mączka bazaltowa to zmielona na drobny pył skała wulkaniczna, która zawiera wiele cennych minerałów niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin. W jej składzie znajdziemy między innymi krzemionkę, magnez, wapń, potas, fosfor, żelazo oraz mikroelementy, takie jak mangan, cynk czy miedź. Co ważne, są to składniki uwalniane powoli, co oznacza długotrwałe i stabilne działanie bez ryzyka przenawożenia.

W przypadku pomidorów mączka bazaltowa pełni kilka kluczowych funkcji:

Poprawia strukturę gleby – drobne cząsteczki pomagają w tworzeniu gruzełkowatej struktury, co sprzyja lepszemu napowietrzeniu korzeni;

– drobne cząsteczki pomagają w tworzeniu gruzełkowatej struktury, co sprzyja lepszemu napowietrzeniu korzeni; Reguluje pH gleby – ma właściwości lekko odkwaszające, co może być pomocne przy glebach kwaśnych, które nie sprzyjają uprawie pomidorów;

– ma właściwości lekko odkwaszające, co może być pomocne przy glebach kwaśnych, które nie sprzyjają uprawie pomidorów; Działa fitosanitarnie – ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych, np. zgnilizn korzeni, a opryski z mączki bazaltowej mogą stanowić barierę ochronną na liściach i owocach;

– ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych, np. zgnilizn korzeni, a opryski z mączki bazaltowej mogą stanowić barierę ochronną na liściach i owocach; Wzmacnia odporność roślin – dzięki zawartości krzemu, pomidory stają się bardziej odporne na suszę, choroby grzybowe i szkodniki;

– dzięki zawartości krzemu, pomidory stają się bardziej odporne na suszę, choroby grzybowe i szkodniki; Zwiększa plonowanie – dobrze odżywiona roślina to roślina, która owocuje obficie i dłużej.

Kiedy sypać mączkę bazaltową pod pomidory?

Najlepiej zastosować mączkę bazaltową już na etapie przygotowywania gleby pod uprawę. Można ją wymieszać z podłożem przed sadzeniem rozsady – zarówno w gruncie, jak i w doniczkach czy skrzynkach. Zalecana dawka to około 0,5 do 1 kg na 1 m² powierzchni uprawnej. Warto ją dobrze przekopać z glebą, aby równomiernie się rozłożyła.

Mączkę można także stosować później, w trakcie wzrostu pomidorów – co 3–4 tygodnie, w niewielkich dawkach (ok. 2–3 łyżki stołowe na roślinę), rozsypując ją wokół łodygi i lekko mieszając z wierzchnią warstwą gleby. Podczas podlewania minerały będą stopniowo przenikały do strefy korzeniowej.

Oprócz tego można przygotować roztwór do opryskiwania liści – wystarczy rozpuścić kilka łyżek mączki w wodzie (np. 3 łyżki na 1 litr wody), odstawić na kilka godzin, a następnie przecedzić i rozpylić na liście. Taki zabieg zabezpieczy rośliny przed patogenami i wzmocni ich tkanki.

Do czego jeszcze nadaje się mączka bazaltowa?

Ten naturalny surowiec ma zastosowanie nie tylko w uprawie pomidorów. Doskonale sprawdza się w pielęgnacji wielu innych roślin i w poprawie jakości gleby w ogrodzie:

Ogórki, papryka, cukinia – warzywa ciepłolubne również docenią minerały zawarte w mączce;

– warzywa ciepłolubne również docenią minerały zawarte w mączce; Truskawki i inne owoce jagodowe – poprawia smak owoców i zwiększa odporność na choroby;

– poprawia smak owoców i zwiększa odporność na choroby; Krzewy i drzewa owocowe – rozsypywana wokół pni i wymieszana z glebą poprawia zdrowotność roślin;

– rozsypywana wokół pni i wymieszana z glebą poprawia zdrowotność roślin; Rośliny ozdobne – róże, hortensje, dalie lepiej kwitną i są mniej podatne na choroby;

– róże, hortensje, dalie lepiej kwitną i są mniej podatne na choroby; Trawniki i rabaty – zwiększa odporność darni i poprawia strukturę gleby na rabatach;

– zwiększa odporność darni i poprawia strukturę gleby na rabatach; Kompost – dodatek mączki do pryzmy kompostowej przyspiesza procesy rozkładu i wzbogaca nawóz w mikroelementy.

Co jeszcze lubią pomidory?

Choć mączka bazaltowa to świetny wybór, pomidory potrzebują również kilku innych kluczowych składników i warunków do intensywnego owocowania: