Na Wielkanoc 2025 na naszych stołach - podobnie jak co roku - pojawią się potrawy z jaj. Pisanki, jajka w majonezie, pasta jajeczna czy sałatka jarzynowa z jajkami to tylko niektóre z przysmaków, które trafią na wielkanocne stoły. Jajka są ważnym punktem na liście wielkanocnych zakupów. Jak kupić najlepsze jajka na Wielkanoc, by mieć pewność, że są świeże i smaczne? Podpowiadamy.

Jak kupić dobre jajka?

Kupując jajka należy zwrócić uwagę na wygląd skorupki. Jeśli widać na niej przebarwienia czy plamy, może to oznaczać, że jajka nie są świeże. Niepokój powinna wzbudzać zbyt idealnie wyglądająca skorupka: gładka i błyszcząca - może ona sugerować, że jajko jest niskiej jakości. Eksperci zalecają, by wybierać jajka, które mają matowe, chropowate i grube skorupki. To gwarancja, że wnętrze jest dobrze chronione przed mikroorganizmami, które powodują psucie jajek.

Co oznaczają cyferki na jajkach?

Cyfra, która znajduje się na skorupce jajka, to oznaczenie systemu hodowli kur. Dostępne są jajka z oznaczeniami: "0", "1", "2" i "3". Co one oznaczają?

Jajka z cyfrą "0" to najlepsze jajka ekologiczne . Kury, od których pochodzą, mogą chodzić wolno i są żywione ekologiczną paszą.

to najlepsze . Kury, od których pochodzą, mogą chodzić wolno i są żywione ekologiczną paszą. J ajka z cyfrą "1" pochodzą od kur z tzw. wolnego wybiegu. Zwierzęta mogą być karmione sztucznymi paszami.

pochodzą Zwierzęta mogą być karmione sztucznymi paszami. Jajka z cyfrą "2". Pochodzą od kur z chowu ściółkowego .

Pochodzą od kur . Jajka z cyfrą "3". Pochodzą od kur z chowu klatkowego.

Co oznaczają litery na jajkach?

Na jajkach można zaobserwować litery np. "A" i "B". W sprzedaży detalicznej najczęściej spotykane są jaja klasy "A." Co oznaczają te litery?

Jajka oznaczone jako "A" to świeże jaja , które nie mogą zostać umyte ani w żaden inny sposób przeczyszczone przed sprzedażą.

, które nie mogą zostać umyte ani w żaden inny sposób przeczyszczone przed sprzedażą. Jajka oznaczone jako "B" to jaja, które nie posiadają lub przestały posiadać cechy jakościoweklasy "A". Przeznaczone są do stosowania w przemyśle – spożywczym i niespożywczym.

Literami oznacza się również wielkość jajek.

Jajka oznaczone jako "XL" - jajka o masie równej lub większej od 73g.

- jajka o masie równej lub większej od 73g. Jajka oznaczone jako "L" - jajka duże, ważące od 63 g do 73 g.

- jajka duże, ważące od 63 g do 73 g. Jajka oznaczone jako "M" - jajka średnie, które mają od 53 g do 63 g.

- jajka średnie, które mają od 53 g do 63 g. Jajka oznaczone jako "S" - jajka najmniejsze, ważące poniżej 53 g.

Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?

Świeże jajko jest bezwonne, ma matową i chropowatą skorupkę. Jeśli wyczuwalny jest zapach siarki, oznacza to, że jajko jest zepsute. Po rozbiciu jajka, białko nie powinno mieć koloru wpadającego w róż lub perłowy. Konsystencja białka nie powinna być kleista. Białko i żółtko nie powinny się rozdzielać. Po delikatnym potrząśnięciu jajkiem nie powinno być słyszalne chlupanie.

Test w wodzie. Tak sprawdzisz, czy jajko jest świeże

Aby sprawdzić, czy jajko jest świeże można wykonać test w wodzie. Wystarczy włożyć jajko do szklanki z zimą wodą i obserwować, co się z nim stanie.