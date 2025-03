Sezon na krokusy 2025

Sezon na krokusy rozpocznie się lada moment. Kwitnące krokusy to sygnał, że wiosna jest już za rogiem. To jedne z pierwszych kwiatów, które zaczynają kwitnąć wraz z początkiem nowego sezonu, wprowadzając kolor po szaroburej zimie. Krokusy można zobaczyć w wielu miejscach w Polsce, gdzie pojawiają się na miejskich klombach, w parkach czy przydomowych ogródkach.

Czy krokusy są pod ochroną?

Od 2014 roku krokus (inna nazwa: krokus spiski, szafran spiski) jest pod ochroną częściową, co oznacza, że nie wolno jest ich niszczyć bez specjalnych zezwoleń. W Polsce szafran spiski najliczniej występuje w Tatrach i na Wzniesieniu Gubałowskim.

Kiedy kwitną krokusy w Tatrach?

Najsłynniejsze są krokusy z Tatr, które co roku przyciągają rzesze turystów, chcących podziwiać kwiatowe dywany i móc uchwycić je na zdjęciach. Kiedy kwitną krokusy? Najczęściej krokusy zaczynają kwitnąć w górach między końcem marca a połową kwietnia. Jest to zależne od warunków pogodowych w danym roku, a co za tym idzie grubości pokrywy śnieżnej.

Gdzie kwitną krokusy w Tatrach?

Najlepsze miejsca, w których można podziwiać krokusy w Tatrach to: