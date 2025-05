Rocznica ślubu – jak się nazywa?

Rocznica ślubu to szczególny dzień, który datą odpowiada dniu ślubu w następujących kolejno latach. Zwykle małżonkowie świętują go w sposób szczególny. Każda rocznica ślubu aż do 15. posiada swoją nazwę zwyczajową. Następnie nazwy przewidziano dla co piątej rocznicy czyli 20, 25, 30, 35 itd. Nazwy rocznic ślubu dotyczą surowców np. złoto, brąz, drewno i innych materiałów np. papier, skóra, porcelana.

1 rocznica ślubu

papierowa

2 rocznica ślubu

bawełniana

3 rocznica ślubu

skórzana

4 rocznica ślubu

kwiatowa, owocowa

5 rocznica ślubu

drewniana

6 rocznica ślubu

cukrowa

7 rocznica ślubu

wełniana

8 rocznica ślubu

brązowa, blaszana, spiżowa

9 rocznica ślubu

gliniana

10 rocznica ślubu

cynowa, aluminiowa

11 rocznica ślubu

stalowa

12 rocznica ślubu

jedwabna, lniana, płócienna

13 rocznica ślubu

koronkowa

14 rocznica ślubu

kości słoniowej

15 rocznica ślubu

kryształowa

20 rocznica ślubu

porcelanowa

25 rocznica ślubu

srebrna

30 rocznica ślubu

perłowa

35 rocznica ślubu

koralowa

40 rocznica ślubu

rubinowa

45 rocznica ślubu

szafirowa

50 rocznica ślubu

złota

55 rocznica ślubu

Szmaragdowa, platynowa

60 rocznica ślubu

diamentowa

65 rocznica ślubu

żelazna

70 rocznica ślubu

kamienna

75 rocznica ślubu

brylantowa

80 rocznica ślubu

dębowa

Nazwy rocznic ślubu

Po raz pierwszy 8 nazw w odniesieniu do rocznic ślubu w 1922 roku użyła w książce “Etiquette” amerykańska pisarka i specjalistka od etykiety Emily Post. Oto nazwy rocznic ślubu donoszących się do trwałości małżeństwa wymyślone przez autorkę: papierowa (pierwsza rocznica), drewniana (piąta rocznica), cynowa (10 rocznica), kryształowa (15 rocznica), porcelanowa (20 rocznica), srebrna (25 rocznica), złota (50 rocznica) i brylantowa (75 rocznica).

Wszystkie rocznice ślubu – nazwy

Z biegiem czasu dodawano kolejne nazwy – wszystkie 15 pierwszych rocznic oraz kolejne co 5 lat aż do 80 rocznicy. Oto wszystkie nazwy rocznic ślubu:

Tytanowa rocznica ślubu?

Czy w Polsce świętujemy tytanową rocznicę ślubu? Okazuje się, że nie. Taką nazwę przewidziano w Niemczech dla 23. rocznicy ślubu. U nas przyjęła się nazwa na 20 (porcelanowa), a następnie dopiero na 25 rocznicę (srebrna).