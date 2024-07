Czy szerszeń naprawdę jest groźny?

Szerszeń jest podobny do osy, jest jednak od niej znacznie większy. Niektóre osobniki mogą osiągnąć nawet 3,5 cm długości. Ponadto podczas lotu ich skrzydła charakterystycznie buczą – jest to na tyle głośne, że daje nam wyraźny sygnał o tym, że owad jest w pobliżu. Oprócz tego boleśnie żądlą – mają długie i ostre żądło z jadem, który ma więcej toksyn niż w przypadku os i pszczół. Choć użądlenia nie są przyjemne, to nie powinny mieć skutków ubocznych u osób, które nie są uczulone na jad owadów. W przeciwnym razie może dojść nawet do wstrząsu anafilaktycznego. Jako że szerszenie nie boją się ludzi i przebywają w ich pobliżu, może się zdarzyć, że na przykład wlecą do mieszkania lub przeszkodzą w odpoczynku w ogrodzie.

Co przyciąga szerszenie?

Co szczególnie przyciąga szerszenie do domu, na balkon czy na ogród? Owady te lubią zapach dojrzałych owoców, nie tylko surowych, lecz także w przetworach. Wabikiem są również kwiatowe zapachy – na przykład intensywnych perfum. Ponadto przyciągający jest dla nich także zapach alkoholu, a zaciekawić je może intensywnie pomarańczowy lub żółty kolor.

Szerszeń w domu – co robić?

Gdy zapach lub światło zwabią szerszenia, może on wlecieć do domu. Będzie wówczas szukał pożywienia. Taki intruz w mieszkaniu może sprawić, że wpadniemy w panikę, nie wiedząc, co robić i jak go wygonić. Po pierwsze nie należy się bać – szerszenie zazwyczaj nie atakują, jeśli człowiek nie robi gwałtownych ruchów. Owad ten staje się też agresywny, gdy jest głodny. Jeśli nie znajdzie nic do jedzenia, najczęściej będzie próbował wylecieć, co nie zawsze jest proste. Warto mu pomóc – otworzyć szeroko okno, delikatnie nakierować. Szerszeń sam powinien odlecieć, nie robiąc nikomu krzywdy.

Jak odstraszyć szerszenia? Naturalne sposoby

Istnieją również naturalne sposoby na to, by odstraszyć szerszenia. W ogrodzie pomocne może być na przykład zasadzenie roślin, których zapach będzie dla owada nieprzyjemny. W grę wchodzi na przykład lawenda, mięta pieprzowa, tymianek i pelargonie.

Ponadto szerszenie nie lubią też zapachu cytrusów, goździków, palonej kawy, bazylii, melisy czy czosnku. Można skorzystać z olejków, zaparzyć kawę, położyć plasterki cytryny czy goździki, by ich nie spotkać. Odstraszają je też kadzidełka i palo santo, warto więc okadzić miejsca, w których chcemy spędzić czas bez obawy, że natkniemy się na te owady.

Gniazdo szerszeni – co robić?

Gdy szerszenie często pojawiają się w naszym domu czy ogrodzie, może to być sygnałem, że gdzieś niedaleko znajduje się ich gniazdo. Jeśli je zauważysz, nie próbuj go niszczyć na własną rękę. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie tego straży pożarnej.