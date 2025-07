Z krzaków owocowych zbieramy głównie owoce. To z nich powstają dżemy, soki oraz nalewki. Rzadko kiedy wykorzystujemy liście niektórych owoców. Tymczasem one również są bogate w witaminy i odżywcze właściwości, które potrafią działaś cuda.

Jedną z takich wartych uwagi roślin jest czarna porzeczka. Medycyna ludowa od wieków zna jej zdrowotne właściwości. To właśnie napar z liści czarnej porzeczki może być naturalnym wspomagaczem, który pomaga na różne dolegliwości.

Liście czarnej porzeczki - właściwości

Liście czarnej porzeczki to bogactwo takich witamin jak C oraz B. Zawierają one również:

fosfor

potas

żelazo.

W liściach czarnej porzeczki nie brakuje antyoksydantów, fitoncydów, flawonoidów a także garbników i olejków eterycznych czy kwasów organicznych. To właśnie dzięki nim świetnie nadają się do przygotowania naparu antyoksydacyjnego.

Herbata z liści porzeczki. Co daje regularne picie?

Picie naparu z liści czarnej porzeczki może m.in. spowolnić procesy starzenia. Herbata ta dobrze również wpływa na cerę. To także rewelacyjny sposób na poprawę trawienia i podkręcenie metabolizmu. Dobrze jest pić go, gdy pozwolimy sobie na tłuste potrawy.

Herbata z liści porzeczki świetnie wspomaga pracę wątroby i obniża poziom cholesterolu. Sięgnąć po niego powinny również osoby, które mają podwyższony poziom cukru. Regularne picie herbaty z liści porzeczki może uchronić nas przed cukrzycą. To również dobry sposób na przeziębienia, kaszel, czy ból gardła.

Tak zrobisz herbatę z liści porzeczki

Liście czarnej porzeczki, z których zrobimy herbatę można zebrać z krzaka. Można także wybrać się do sklepu zielarskiego i kupić suszone. Najlepsze będą oczywiście te świeże.

Dwie łyżki liści suszonych lub garść świeżych trzeba wrzucić do szklanki i zalać wrzącą wodą. Potem przykryć na 20 minut i po tym czasie odcedzić. Herbatę z liści porzeczki można pić dodając do niej miód albo sok z cytryny. Napar ten można pić nawet 2 albo 3 razy dziennie. Lepiej jednak nie przekraczać zalecanej dawki.

Kto nie powinien pić herbaty z liści porzeczki?

Herbata z liści porzeczki nie jest wskazana dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Innym przeciwskazaniem jest uczulenie na owoce rośliny, czy stosowanie niektórych leków.