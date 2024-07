Czy pies może spacerować bez smyczy i kagańca? Co mówią przepisy?

Widok psów spacerujących bez smyczy jest dosyć powszechny. Jeszcze częściej dostrzec można w przestrzeni publicznej czworonogi bez kagańca. Czy rzeczywiście pies może spacerować bez smyczy i kagańca? W jakich sytuacjach jego właścicielowi grozi za to mandat lub grzywna?

W Polsce sytuacje, w których pies nie może spacerować bez smyczy i kagańca regulowane są przede wszystkim przez dwie ustawy. Pierwsza z nich to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Zgodnie z nią psy nie mogą być wypuszczane bez możliwości ich kontrolowania oraz bez oznakowania, które umożliwia identyfikację właściciela lub opiekuna. Przepisu tego nie trzeba jednak stosować – jak wspomina ustawa – w przypadku ogrodzonego terenu prywatnego, który uniemożliwia psu wyjście.

Kolejny przepis regulujący spacer z psem bez smyczy i kagańca to ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń. Jak mówi jej art. 77 "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany".

Od 10 kwietnia 2021 roku obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Określone w nim zostały m.in. kary dla właścicieli zwierząt w przypadku, kiedy nie dbają oni o właściwe środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Osobie takiej grozi mandat w wysokości od 50 do 250 zł. Kara może jednak wzrosnąć nawet do 500 zł, jeśli zwierzę stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Mandat nałożony może zostać zarówno na właściciela, jak i na osobę, która w momencie wykroczenia sprawuje nad psem opiekę.

Spacer z psem i wymagane środki ostrożności

Ustawodawca nie określił jednak, na czym mają polegać określone środki ostrożności w przypadku spacerów z psem. W związku z tym założyć należy, że zawsze powinny być one dostosowane do konkretnego zwierzęcia i sytuacji, w której się znajduje. Wziąć więc należy pod uwagę przede wszystkim rasę psa, jego cechy osobnicze oraz potencjalne zagrożenia.

Właściciel nie może spacerować z psem bez smyczy i kagańca, jeśli nie ma nad nim w danej sytuacji całkowitej kontroli. Ocena tej sytuacji zawsze należy do właściciela. To on najlepiej zna swojego pupila i wie, jak może on zachować się w konkretnym miejscu czy w otoczeniu pewnych osób i zwierząt. Właściciel we właściwej ocenie tego, czy jego pies może spacerować bez smyczy i kagańca, powinien kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i zawsze uwzględniać indywidualne cechy swojego zwierzęcia.

Spacer z psem bez smyczy i kagańca: wyjątki

Od wspomnianych powyżej zasad określonych w ustawach obowiązują jednak wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy spacerów z psem bez smyczy i kagańca po lesie. Takie zachowanie jest bowiem zabronione. Pies w lesie nie może być prowadzony luzem o czym mówi ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Jedynym wyjątkiem są czynności związane z polowaniem. W pozostałych przypadkach spacer z psem bez smyczy może zakończyć się – zgodnie z Kodeksem wykroczeń – karą grzywny lub nagany.

Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, w których konkretna gmina wprowadziła na swoim terenie nakaz wyprowadzania psów na smyczy. W takiej sytuacji właściciele zwierząt muszą stosować się do lokalnych przepisów. W przeciwnym wypadku grozi im kara pieniężna. W niektórych gminach podobny nakaz dotyczy wyprowadzania psów w kagańcach. Zazwyczaj podlegają mu jednak tylko psy znajdujące się na liście ras agresywnych (m.in. pit bull terier, buldog amerykański, dog argentyński, rottweiler, owczarek kaukaski).

Pies musi bezwzględnie mieć również kaganiec, kiedy podróżuje komunikacją miejską. Dotyczy to przedstawicieli wszystkich ras. W przypadku niedostosowania się przez właściciela do przepisów, może on zostać przez kierowcę poproszony o opuszczenie pojazdu. Przepis ten nie obowiązuje, jeśli pies przewożony jest w transporterze.