Zielony trawnik nieosiągalnym marzeniem?

Piękny, zielony trawnik jest prawdziwą ozdobą każdego ogrodu. To miejsce, na którym chętnie wypoczywamy, bawimy się oraz gościmy rodzinę i przyjaciół. Często jednak wygląd trawy odbiega od naszych oczekiwań. Zamiast zielonej jest ona żółta, sucha i połamana.

Warto poznać najczęstsze powody żółknięcia trawnika. Dzięki temu można ich uniknąć i cieszyć się wyjątkowym, zielonym dywanem przed domem czy w ogrodzie.

Żółknięcie trawnika a niewłaściwe koszenie

Żółty trawnik w ogrodzie może być konsekwencją niewłaściwego koszenia. Jeżeli jest ono wykonywane zbyt nisko, może sprzyjać pojawieniu się choroby o nazwie żółta plamistość traw. Ta zaś charakteryzuje się słomkowymi plamami na trawniku, z powodu których wygląda on na spalony. W związku z tym jeśli zastanawiamy się, dlaczego trawa żółknie, powinniśmy zwrócić uwagę na to, na jaką wysokość ją kosimy. Za najlepszą uznawana jest wysokość 4-6 cm.

Dlaczego trawa żółknie? Winne może być przesuszenie

Trawa żółknie bardzo często z powodu przesuszenia. To zaś wynika ze zbyt słabego nawodnienia podłoża. Jeśli trawnik nie otrzymuje wystarczającej ilości wody, jego kondycja ulega znacznemu osłabieniu. Szybko usycha i pojawiają się na nim coraz większe żółte połacie trawy.

W związku z tym, aby cieszyć się w ogrodzie nieskazitelnym, zielonym dywanem, musimy pamiętać o jego regularnym podlewaniu – zwłaszcza w trakcie upałów. Trzeba pamiętać także o tym, aby w trakcie podlewania woda miała szansę dotrzeć na głębokość przynajmniej 10 cm. Ważna jest także pora podlewania. Najlepiej robić to o poranku. Zdecydowanie nieodpowiednim momentem jest natomiast środek upalnego dnia. Delikatne źdźbła trawy zroszone wodą mogą szybko ulec poparzeniu przez słońce. Nie należy też podlewać trawnika wieczorem, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób grzybowych.

Choroby grzybowe i atak szkodników glebowych zagrożeniem dla trawy

Choroby grzybowe są natomiast odpowiedzialne za pojawianie się żółtych plam na trawniku. Do chorób tych zalicza się m.in. zgorzel podstawy źdźbła czy antraknoza traw. Atakują one trawnik najczęściej od razu po zimie oraz w trakcie deszczowego lata. Sprzyja im bowiem wysoka wilgotność, a także utrudniony obieg powietrza w podłożu i tuż nad nim. W zwalczaniu chorób grzybowych, a tym samym żółtych plam na trawniku, najważniejsza jest właściwa pielęgnacja. Warto zastosować takie zabiegi jak wertykulacja i aeracja trawnika, które poprawiają cyrkulację powietrza w glebie.

Trawa żółknie jednak nie tylko z powodu chorób, ale również ataku szkodników glebowych, w tym m.in. pędraków. Kiedy się pojawią, wówczas darń łatwo oddziela się od gleby całymi płatami, na których dostrzec można larwy pędraków. Aby zwalczyć te uciążliwe szkodniki, można zastosować preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych. Można też samemu przygotować środek na bazie wyciągu z wrotyczu.

Nieprawidłowe nawożenie przyczyną żółknięcia trawy

Innym powodem żółknięcia trawnika, jest jego nieprawidłowe nawożenie i to zarówno jego niedobór, jak i nadmiar. W tym pierwszym przypadku może dojść do niedoboru w trawie składników odżywczych. Najwięcej negatywnych konsekwencji może mieć zbyt mała ilość azotu, która skutkuje żółknięciem trawy. Niebezpieczna może być jednak też za duża ilość azotu lub innych składników mineralnych. Przenawożenie sprawia, że korzenie traw mają utrudnione pobieranie wody, co może doprowadzić nawet do obumarcia roślin.

Niewłaściwe zachowania pupila w ogrodzie a żółty trawnik

Jeszcze jednym - dosyć zaskakującym dla niektórych - powodem żółknięcia trawy może być mocz psa lub kota. Jeśli pupil ma zwyczaj załatwiania się na trawniku, a w dodatku zazwyczaj w tym samym miejscu, z czasem może tam dojść do wypalenia trawnika. Wszystkiemu winny jest azot zawarty w moczu zwierzęcia.