Trawy ozdobne. Idealne rozwiązanie dla każdego ogrodu

Trawyozdobne cieszą się coraz większą popularnością. A wszystko za sprawą ich pięknego i ciekawego wyglądu, a także łatwej pielęgnacji. Do trawozdobnych zalicza się rośliny pochodzące z najróżniejszych rejonów, naturalnie rosnące w odmiennych środowiskach na całym świecie. Z tego też powodu poszczególne gatunki mogą mieć różne wymagania uprawowe, a także różnić się zasadniczo wyglądem, w tym wysokością, barwą czy pokrojem.

To właśnie ich różnorodność sprawia, że trawyozdobne są grupą roślin o wszechstronnym zastosowaniu w naszym ogrodzie. Dzięki temu możemy wybrać odpowiednie gatunki najbardziej pasujące do naszego ogrodu. I tak oto niskie trawyozdobne takie jak np.: turzyca, kostrzewa czy hakonechloa są idealne do posadzenia w donicach i ustawienia na tarasie lub balkonie. Ozdobnetrawy, takie jak: trzcinapospolita, spartynagrzebieniasta, turzycabrzegowa czy turzycabłotna to gatunki uwielbiające wilgoć - toteż idealnie sprawdzają się jako ozdoba stawów i oczek wodnych. Natomiast wysokie trawy ozdobne jak trawapompasowa czy miskantchiński mogą tworzyć bujne żywopłoty lub szpalery.

Wymagania uprawowe i pielęgnacja traw ozdobnych

Trawyozdobne to piękne rośliny, które mogą wnieść do ogrodu harmonię, lekkość i naturalny urok. Ich właściwe umieszczenie w ogrodzie jest kluczowe dla zapewnienia im odpowiednich warunków wzrostu i rozwoju. Wybierając miejsce do sadzenia trawozdobnych, warto zwrócić uwagę na glebę, stanowisko oraz wpływ wiatru, aby stworzyć dla nich jak najkorzystniejsze warunki. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się pięknem i elegancją trawozdobnych przez wiele sezonów.

Do grupy trawozdobnych zaliczamy rośliny, które zazwyczaj są mało wymagające. Trawy ozdobne sadzimy zazwyczaj wczesną wiosną. W przypadku gatunków mrozoodpornych możemy je posadzić w naszym ogrodzie również jesienią.

Stanowisko. Zdecydowana większość trawozdobnych dobrze rozwija się na stanowisku słonecznym lub też w rozproszonym świetle. W miejscach zacienionych trawy rosną i kwitną znacznie słabiej.

Podłoże. Tutaj musimy zwrócić uwagę na gatunek, bowiem zależnie od tego, jaką roślinę sadzimy, takie będą jej wymagania w stosunku do gleby. Niektóre trawy wolą gleby lekkie suche i piaszczyste, inne zaś preferują gleby żyzne i wilgotne. Przy wyborze konkretnego gatunku rośliny warto każdorazowo zwrócić uwagę na takie parametry podłoża, jak zasobność gleby, jej przepuszczalność oraz odczyn pH.

Podlewanie. Jeśli chodzi o podlewanie, to wiele zależy od gatunku trawy. Niemniej jednak większość traw podlewamy wyłącznie na początkowym etapie ich wzrostu i rozwoju. Warto także zadbać o odpowiednie nawodnienie w przypadku długotrwałej suszy. Wyjątkiem od tych reguł są trawyozdobne, które uprawiamy w donicach. Te musimy nawadniać regularnie.

Czy trawy ozdobne lubią miejsca wietrzne?

Osłanianie trawozdobnych od wiatru może być korzystne, zwłaszcza gdy rosną w obszarach narażonych na silne podmuchy. Zapobiegnie to uszkodzeniu łodyg rośliny czy ograniczy wysypywanie się ziemi i erozję gleby. Jednak warto pamiętać, że trawy to zazwyczaj gatunki wiatropylne i wiatr pomaga w przenoszeniu pyłku i zapylanie kwiatów tych roślin.