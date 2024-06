Tawuła szara określana bywa również tawułą norweską. To krzew, który dobrze znosi trudne warunki, a w okresie kwitnienia obsypuje się tysiącami kwiatów. Dzięki temu, że jest niezwykle ozdobny i roztacza piękny zapach chętnie wybierany jest do ogrodów. Tawułę szarą możemy posadzić zarówno pojedynczo, ponieważ przepięknie prezentuje się na tle trawnika, jak i wykorzystać jako roślinę żywopłotową. Świetnie sprawdzi się także na podwyższonych rabatach wśród innych roślin zdobnych (np. forsycji) oraz… w dużej donicy na tarasie lub balkonie. Jak pielęgnować tawułę szarą, by pięknie kwitła?

Tawuła szara - ozdobne odmiany

Tawuła szara pochodzi z Norwegii i dorasta do 1,5-2 m wysokości. Ma rozłożysty pokrój, a jej liczne, cienkie pędy zwisają aż do samej ziemi. Krzew ma gęste, niewielkie liście w kolorze szarozielonym, które jesienią zyskują barwę żółtą i również wtedy przepięknie zdobią ogród.

Szczególną dekorację stanowią jednak w okresie intensywnego kwitnienia, czyli od kwietnia do maja, gdy drobne, białe, ale bardzo liczne kwiaty pokrywają roślinę niemal całkowicie dając spektakularny efekt.

Wśród popularnych odmian tawuły szarej są m.in. ‘grefsheim’ (charakteryzuje się ładnym, gęstym i kulistym pokrojem, dorasta do 2 m wysokości i adaptuje się niemal do każdych warunków) oraz ‘kaziu’ (nowa odmiana o gęstym pokroju i liściach w kolorze żółtym).

Jak uprawiać tawułę szarą?

Tawuła szara najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ale toleruje również półcień. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, o umiarkowanej wilgotności przy czym jest tolerancyjna na różne typy gleb, w tym na gleby bardziej piaszczyste. To roślina mało wymagająca i odporna na warunki miejskie. W kwestii pielęgnacji wymaga ona cięcia po kwitnieniu, by zachować ładny kształt i pobudzić kwitnienie w kolejnym roku.

Jak sadzić tawułę szarą?

Tawułę szarą należy sadzić w okresie od kwietnia do października. Warto kupić sadzonkę w pojemniku – co sprawi, że szybciej się przyjmie. Roślinę należy posadzić do gleby dokładnie oczyszczonej z chwastów. Dołek powinien być dwa razy większy od bryły korzeniowej.

Podlewanie i nawożenie tawuły szarej

Tawuła szara nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Roślina dobrze znosi suszę, dzięki czemu posadzona w ogrodzie wymaga podlewania głównie po posadzeniu i w czasie upałów. Zdecydowanie lepiej znosi niedobór niż nadmiar wody. Nawożenie najlepiej wykonywać raz w roku, najlepiej wczesną wiosną. Najlepiej wykorzystać do tego nawozy wieloskładnikowe do krzewów kwitnących.

Przycinanie tawuły szarej

Cięcie tawuły szarej należy wykonać po przekwitnięciu (pod koniec maja lub na początku czerwca), ponieważ roślina zawiązuje kwiaty na pędach zeszłorocznych. Przekwitłe gałązki należy skrócić o około 1/3 długości. Przycinanie pobudza wzrost i pozwala zagęścić roślinę. Nie powinniśmy też zapominać o usuwaniu starych i chorych pędów na bieżąco.