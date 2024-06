Gorzkie ogórki z domowych upraw – jak uniknąć tego problemu?

Domowa uprawa ogórków to ciekawe rozwiązanie pozwalające nam cieszyć się świeżymi, zdrowymi plonami prosto z własnego ogrodu. Jednak czasami ogórki, które uprawiamy, mogą nabierać gorzkiegosmaku. To zaś sprawia, że są one niesmaczne.

Co odpowiada za gorzki smak ogórków? Przyczyną gorzkiego smaku ogórków są kukurbitacyny. To związki należące do tetracyklicznych terpenów, które mają budowę steroidową. Obecność kukurbitacyn jest uwarunkowana genetycznie. Jest to zatem naturalne wrodzona cecha ogórków. A służy ona głównie temu, aby odpierać ataki szkodników. Bowiem te gorzkie substancje gromadzą się głównie w liściach, łodygach oraz korzeniach rośliny. Jednak w określonych sytuacjach kukurbitacyny mogą przedostawać się również do owoców powodując gorzki smak zbieranych ogórków.

Reklama

Czy gorzkie ogórki można jeść?

Reklama

Wiele osób obawia się że gorzkie ogórki nie tylko nie nadają się do jedzenia, ale że są również trujące. Tymczasem jednak jak dowodzą liczne badania naukowe, kukurbitacyny nie tylko nie są szkodliwe dla ludzi, ale wręcz przeciwnie. Jak podaje Urszula Kłosińska z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach na łamach portalu PoradnikOgrodniczy.pl, związki te mają wiele leczniczych właściwości. Między innym: pobudzają trawienie, działają antybakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Mogą być wykorzystywane do walki z pasożytami układu pokarmowego, a także w problemach przerostu gruczołu prostaty u mężczyzn czy nawet w nowotworach.

Jednak mimo wielu korzystnych właściwości gorzkich ogórków, oczywisty jest fakt, że są one niesmaczne. Jedzenie ich w dużych ilościach na pewno nie należy do najprzyjemniejszych. Co zatem zrobić, aby ogórki z naszych upraw miały odpowiedni smak?. Istnieje kilka powodów, przez które ogórki stają się gorzkie. Znane są także proste i skuteczne metody zapobiegania temu problemowi.

Gorzkie ogórki – przyczyny i zapobieganie

Aby cieszyć się smacznymi, pozbawionymi goryczy ogórkami z własnej uprawy, ważne jest, by je odpowiednio podlewać, nawozić i pielęgnować. Regularne podlewanie, zrównoważone nawożenie oraz ochrona przed nadmiernym ciepłem to kluczowe czynniki wpływające na smak ogórków. Zdrowa roślina w odpowiednich warunkach daje najlepsze plony. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji możesz cieszyć się smacznymi i zdrowymi ogórkami prosto z własnego ogrodu, bez nieprzyjemnej goryczy. Oczywiście na smak warzyw mogą wpływać także warunki atmosferyczne. Jednak na pogodę nie mamy wpływu, a odpowiednia pielęgnacja zmniejszy ryzyko wystąpienia goryczy do minimum.

Gorycz w ogórkach może być wynikiem kilku czynników, w tym:

Przesuszenie podłoża. Niedostateczne lub nieregularne podlewanie roślin może prowadzić do stresu wodnego, co z kolei wpływa na smak ogórków ;

Niedostateczne lub nieregularne podlewanie roślin może prowadzić do stresu wodnego, co z kolei wpływa na smak ; Nieodpowiednie nawożenie, niedobory składników pokarmowych. Brak odpowiednich składników odżywczych, takich jak azot, może wpłynąć na smak ogórków.

Brak odpowiednich składników odżywczych, takich jak azot, może wpłynąć na smak ogórków. Odmiana ogórków. U niektórych odmian ogórków gorycz występuje częściej niż u innych. Najmniej goryczy mają nowo powstałe odmiany.

U niektórych odmian występuje częściej niż u innych. Najmniej goryczy mają nowo powstałe odmiany. Zbyt długi czas zbiorów. Ogórki pozostawione zbyt długo na roślinachoraz zebrane zbyt późno mogą stać się gorzkie.

Pielęgnacja ogórków – co zrobić, by nie były gorzkie?

Podlewanie ogórków to kluczowy element w zapobieganiu goryczy. Oto kilka wskazówek, jak podlewać i dbać o te rośliny, aby unikać gorzkiegosmaku ogórków:

Regularne podlewanie

Aby nasze ogórki były smaczne, warto utrzymywać równomierne nawilżenie gleby. To pozwoli uniknąć stresu wodnego. Ogórki potrzebują stałego dopływu wody, zwłaszcza w okresach suszy. Są to rośliny, które naprawdę lubią wodę. Warto je podlewać co 2-3 dni. W przypadku ogórków nie doprowadzamy do przesuszenia czy przelania. Idealne rozwiązanie to podlewanie ich często, umiarkowaną ilością wody

Ogórki warto podlewać wczesnym rankiem. To dobry czas, bowiem wówczas woda jest najlepiej wchłaniania. Ponadto o te porze dnia występuje zmniejszone ryzyko parowania. Prawidłowe podlewanie polega na podaniu wody przy podstawie rośliny. To zapobiega rozwojowi chorób grzybowych.

Nawożenie

Odpowiednie nawożenie, dostarczanie ogórkom potrzebnych im składników odżywczych sprawi, że części jadalne tych roślin będą smaczne, bez gorzkiegoposmaku. Poza regularnym zrównoważonym nawożeniem oraz stosowaniem odpowiednich dla danych gatunków roślin nawozów warto również regularnie testować glebę, sprawdzając jej pH oraz wilgotność.

Zanim posadzimy ogórki, warto odpowiednio przygotować grządki. W tym celu odchwaszczamy je oraz wzbogacamy nawozami organicznymi. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest obornik, który możemy rozkładać na grządkach jesienią poprzedniego roku. Dobrze sprawdzi się również kompost. Jeśli jednak nie położyliśmy nawozu organicznego z odpowiednim wyprzedzeniem to przed posadzeniem ogórków możemy wymieszać podłoże z kompostem. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie granulowanego obornika. Nawożenie organiczne jest bardzo ważne w przypadku tych roślin. Bowiem ogórki są niezwykle wrażliwe na nadmiar soli mineralnych w glebie. Dlatego też przy ich uprawie stawiajmy głównie na organiczne nawozy, ograniczając lub wręcz unikając nawozów mineralnych.

Odpowiednie stanowisko

Zanim posadzimy ogórki, wybierzmy dla nich najlepsze stanowiska. Ogórki lubią stanowiska ciepłe słoneczne oraz osłonięte od wiatru. Najlepsza dla nich gleba to ziemia próchnicza i dobrze przepuszczalne.

Odpowiedni czas zbiorów

Ogórki powinny być zbierane w odpowiednim optymalnym dla nich terminie. Zostawianie ogórków czyli owoców zbyt długo na roślinie i odwlekanie czasu zbiorów zbyt długo może sprawić, że będą one niesmaczne. Dlatego ogórki należy zbierać często, w miarę ich dojrzewania.

Właściwe przechowywanie

Ogórki przechowujemy w chłodnym suchym miejscu, aby przedłużyć ich świeżość i smak.