Wyjeżdżając na wakacje, często nie mamy możliwości zabrania ze sobą swojego pupila. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zostawić go u rodziny, znajomych lub hotelu dla zwierząt. Jak długo kot i pies mogą być sami w domu?

Jak długo kot może zostać sam w domu?

To zależy od wieku zwierzęcia. Młody kotek nie może być pozostawiony sam tak długo, co dorosły. Jest to spowodowane tym, że młody kotek nie jest jeszcze w pełni samodzielny. Dodatkowo, w tym wieku jest bardziej nastawiony na zabawę i budowanie więzi z innymi.

Mały kociak może zostać sam w domu tylko przez około 8 godzin. Warto wtedy zamknąć go w bezpiecznym pomieszczeniu, aby uniknąć wypadków. Pozostawienie go bez nadzoru w całym mieszkaniu może mu zaszkodzić. Istnieje również możliwość, że kotek będzie wołał ludzi, miaucząc. Podczas dłuższej nieobecności, młody kot może odczuć strach z powodu braku odpowiedzi na swoje miauczenie oraz braku obecności ludzi. Taka sytuacja może prowadzić do powstawania problemów behawioralnych w przyszłości.

Natomiast dorosłego kota można pozostawić samego w domu na dłuższy czas, nawet znacznie przekraczający kilka godzin pracy w ciągu dnia. Kot ten jest przyzwyczajony do swojego otoczenia i potrafi sobie sam zapewnić zajęcie. Przy odpowiednim przygotowaniu otoczenia i zapewnieniu odpowiednich warunków do życia, można pozostawić kota nawet na 2 dni. Jednak należy to stosować jedynie w wyjątkowych przypadkach, a czas pozostawienia zwierzaka samemu nie powinien przekraczać 12 godzin dziennie.

Jak długo pies może zostać sam w domu?

Nie każdy z nas pracuje w regularnych, 8-godzinnych zmianach. Czasem nasz grafik jest bardziej napięty, co skutkuje tym, że zostawiamy psa samego przez większość dnia. Choć wydaje się, że pies po prostu przespałby większość tego czasu i nie będzie mu to przeszkadzać, to popełniamy poważny błąd. Według behawiorystów, osoby, które rzadko przebywają w domu, nie powinny posiadać psów. Nawet jeśli nasz pies nie jest głodny i ma miejsce do załatwienia potrzeb, to nie wystarczy, aby czuł się komfortowo w naszej nieobecności.

Psy są istotami społecznymi, które potrzebują interakcji. Choć może się wydawać, że lepiej, aby pies był w domu niż w schronisku, nawet jeśli właściciel ma ograniczony czas dla niego, to jest to błędne myślenie. Psy w schroniskach mimo systemowych problemów mają dostęp do tego, czego potrzebują - kontaktu z innymi psami i opieką wolontariuszy. Natomiast pies pozostawiony samemu w domu przez cały dzień, nawet z dobrą karmą i zabawkami, nie czuje się dobrze.

Jak długo więc pies może zostać sam w domu? Według opinii behawiorystów, dorosły pies nie powinien zostawać sam w domu na dłużej niż 10 godzin dziennie. A jak długo szczeniak może pozostać sam w domu? Eksperci zalecają, aby na początku nie były to zbyt długie okresy. Szczeniak powinien poradzić sobie sam przez około 4 godziny, ale warto pamiętać, że każdy pies jest inny. Niektóre psy są odporniejsze na samotność, podczas gdy inne szybko zaczynają tęsknić i się stresować. Dlatego ważne jest, aby od pierwszych dni obserwować zachowanie naszego szczeniaka.