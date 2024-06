Do zwalczania chwastów często używa się specjalnych chemicznych środków znanych jako herbicydy. Niestety mają one niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka. Warto zatem wypróbować naturalne i bezpieczne metody, które jednocześnie są sporo tańsze. Odchwaszczanie warto zacząć, gdy tylko zauważymy pierwsze rośliny. Wynika to z faktu, iż chwasty bardzo szybko się rozprzestrzeniają, przez co trudniej je usunąć.

Reklama

Domowe sposoby na chwasty

Chwasty w dużej mierze psują wygląd ogrodu, zwłaszcza jeśli rozprzestrzenią się między kostką brukową. Choć ręczne pielenie jest skuteczną metodą, niestety jest też czasochłonne i wymaga systematyczności. Wspomniane już herbicydy zatruwają środowisko, szkodząc glebie, innym roślinom i ludziom. Warzywa i owoce spryskane takimi środkami nie nadają się do jedzenia. Z tego względu tego typu preparaty raczej nie powinny być stosowane w domowych warunkach. Jakie mamy zatem możliwości?

Reklama

Sposób, który warto przetestować w pierwszej kolejności to roztwór wody z solą kuchenną i sodą oczyszczoną. Ta metoda najlepiej sprawdza się w przypadku młodych chwastów, bowiem uniemożliwia ich dalszy rozwój. Wystarczy obficie spryskać rośliny. Alternatywnie można posypać mieszanką soli i sody miejsca, gdzie kiełkują chwasty. Oba sposoby najlepiej wypróbować w słoneczny i ciepły dzień. Po kilku dniach zauważymy, że chwasty zaczynają więdnąć.

Kolejnym sposobem jest ocet, który ma parzące właściwości. W tym przypadku trzeba jednak zachować ostrożność, bowiem przypadkowe spryskanie innych roślin np. ozdobnych również spowoduje ich zniszczenie. Ocet najlepiej zastosować bez rozcieńczania. Do aplikacji przyda się nam ręczny opryskiwacz. W przypadku młodych chwastów wystarczający powinien być również roztwór octu z wodą w proporcji 1:2. Aby mieszanka lepiej przylegała do liści, można dodać do niej kilka kropli płynu do naczyń.

Te metody odchwaszczania również warto wypróbować w ogrodzie

Podobnie do octu działa alkohol - spirytus lub wódka. Ma on destrukcyjny wpływ na liście, zwiększając ich wrażliwość na promienie słoneczne. Gdy spryskamy nim chwasty, ich nadziemna część ulegnie poparzeniu i zacznie obumierać.

Co, gdy żadna z powyższych metod nie działa, a chwasty na dobre zadomowiły się w naszym ogrodzie i w pełni się rozwinęły? W takiej sytuacji konieczne może być skorzystanie z gotowych, specjalistycznych preparatów. Nie warto jednak wybierać chemicznych i toksycznych środków, tylko sięgnąć po naturalne. Są one produkowane na bazie organicznych kwasów i nie zawierają szkodliwych substancji, takich jak glifosat. Tego typu środki działają kontaktowo. Efekty powinny pojawić się w ciągu kilku dni.