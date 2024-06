Koszenie trawy to dość częsty zabieg pielęgnacyjny w ogrodzie. Choć zazwyczaj skupiamy się głównie na tym, by odświeżyć trawnik często nie zastanawiamy się do czego może przydać się ścięta trawa. Tymczasem skoszona trawa zawiera składniki pochodzące z nawozów, takie jak m.in. azot, fosfor i potas, a w jej źdźbłach zmagazynowany jest – w wyniku fotosyntezy – węgiel organiczny. Skoszona trawa może więc stać się doskonałym nawozem lub ściółką. Ale nie tylko.

Co zrobić ze ściętą trawą?

To pytanie często zadają sobie właściciele domów jednorodzinnych. Oto kilka sposobów na efektywne wykorzystanie skoszonej trawy, która stanowi cenny materiał organiczny.

Skoszona trawa to organiczna ściółka

Ścięta trawa to doskonały surowiec do ściółkowania rabat. By wykorzystać ją w ten sposób należy w pierwszej kolejności wysuszyć trawę na słońcu, co może potrwać kilkanaście godzin. Następnie należy rozłożyć ją między roślinami. Dzięki zawartości azotu w trawie proces przemiany w próchnicę nastąpi samoistnie. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest zatrzymanie wody w glebie, co może być pożądane zwłaszcza w przypadku suszy.

W przypadku tego zastosowania skoszonej trawy trzeba jednak pamiętać, by do ściółkowania używać wyłącznie pokosu, na którym nie widać zmian chorobowych i który nie zawiera w sobie kwiatostanów traw ani innych roślin.

Ścięta trawa może służyć do… ochrony roślin w zimie

Ściętą trawę możemy także użyć do ochrony roślin na zimę. W tym przypadku potrzebujemy jedynie suchego miejsca na jej przechowywanie do momentu nadejścia okresu zimowego. W tym celu trawę warto zacząć gromadzić już pod koniec sezonu. Należy ją przesuszyć i po uzbieraniu odpowiedniej ilości związać sznurkiem w małe snopki. Jesienią będziemy mogli opleść nią rośliny, które ze względu na swoją wrażliwość na minusowe temperatury, tego wymagają.

Kompost, czyli naturalny nawózorganiczny do ogrodu

Przed wrzuceniem do kompostownika trawę warto delikatnie przesuszyć przez ok. 2-3 dni. Dzięki temu zmniejszymy jej objętość i usuniemy nadmiar wilgoci. W przypadku kompostowania należy układać trawę warstwami - naprzemiennie trawa i inny materiał (np. ziemia, kora drzew, gałęzie). Pozwoli to "oddychać" i uniknąć gnicia. Kompost gotowy jest po kilku miesiącach. Możemy go wykorzystać do nawożenia niemal wszystkich roślin, a także stosować jako podłoże dla nasion.

Regeneracja trawnika w ogrodzie

Młodą, zdrową trawę skoszoną trawę możemy natomiast… pozostawić na trawniku. Dzięki temu zasilimy go wartościowymi składnikami odżywczymi. Przy tym sposobie musimy jednak pamiętać, że źdźbła nie mogą mieć więcej niż 4 cm długości. Jeśli będą dłuższe – będziemy musieli użyć kosiarki z funkcją mulczowania, która pozwoli pociąć trawę na drobniejsze części.