Skoszoną trawę możemy ponownie wykorzystać w ogrodzie. Kompostowanie, mulczowanie, ściółkowanie czy zastosowanie w przydomowym ogródku warzywnym to tylko niektóre z ekologicznych metod zagospodarowania tego zielonego odpadu. Dzięki wykorzystaniu skoszonej trawy zadbamy o środowisko i poprawimy kondycję ogrodu.

Reklama

Skoszona trawa do kompostowania

Jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie skoszonej trawy jest kompostowanie. Trawa jest bogata w azot i dzięki temu stanowi dobre uzupełnienie reszty składników kompostu. Ważne, by trawę układać w nim warstwami naprzemiennie z liśćmi, gałęziami czy resztkami jedzenia. Dodatkowo powinno się regularnie przerzucać kompost, by zapewnić mu cyrkulację powietrza i przyspieszyć proces rozkładu. Pamiętajmy również o tym, że zanim wrzucimy trawę do kompostownika, należy ją podsuszyć przez kilka dni, by zapobiec gniciu. Kompost, który otrzymamy, będzie można potem wykorzystać na przykład do nawożenia trawnika.

Reklama

Mulczowanie. Sposób na wykorzystanie skoszonej trawy

Kolejną, ekologiczną metodą na zagospodarowanie skoszonej trawy jest mulczowanie. Ta metoda polega na rozrzuceniu skoszonej trawy bezpośrednio na trawniku lub pomiędzy roślinami w ogrodzie. Trawa zadziała jak naturalny nawóz i dostarczy glebie cennych składników odżywczych. By mulczowanie dało dobry rezultat, nałóż cienką warstwę trawy, by uniknąć gnicia. Pamiętaj, żeby do mulczowania wykorzystywać tylko świeżą i krótko skoszoną lub rozdrobnioną trawę.

Skoszona trawa jako ściółka do ogrodu

Skoszona trawa sprawdzi się też jako ściółka do ogrodu. Ściółkowanie to metoda podobna do mulczowania, ale polega na rozłożeniu skoszonej trawy w rabatach kwiatowych, pod krzewami czy drzewami. Dzięki temu gleba jest chroniona przed wysychaniem, a także hamowany jest rozwój chwastów. Warto zwrócić uwagę, by do ściółkowania nie wykorzystywać trawy, która może zawierać nasiona chwastów, ponieważ później mogą się one rozsiać w ogrodzie.

Naturalny nawóz ze skoszonej trawy

Ze skoszonej trawy można przygotować gnojówkę, czyli naturalny nawóz płynny. W tym celu należy zalać trawę deszczówką w stosunku 1:1 i pozostawić do sfermentowania na około 2 tygodnie. Gotową gnojówkę można rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 i stosować do podlewania roślin.Regularne stosowanie gnojówki z trawy wzbogaca glebę, poprawia jej strukturę i wspiera rozwój pożytecznych mikroorganizmów, co przyczynia się do tego, że będziemy mogli cieszyć się zdrowymi i bujnymi roślinami.

Gdzie wyrzucić skoszoną trawę?

Jeżeli nie możemy wykorzystać skoszonej trawy w ogrodzie, powinniśmy traktować ją jako odpad organiczny i wyrzucić do pojemników na bioodpady lub odpady zielone.