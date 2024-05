Jagoda kamczacka: Co to za krzew?

Jagoda kamczacka bywa inaczej nazywana wiciokrzewem siwym, suchodrzewem jadalnym lub wiciokrzewem kamczackim. Pochodzi z północno-wschodniej Azji, a uprawiana jest w wielu regionach świata, w tym w Polsce. Jest krzewem z rodziny przewiertniowatych, który może osiągnąć nawet 2 m wysokości.

Kwitnie na początku kwietnia, a owoce pojawiają się na niej już od połowy maja. Są to wydłużone jagody o długości ok. 2-3 cm i średnicy ok. 1 cm, które bywają nazywane haskap. Kolorem skórki przypominają borówkę amerykańską. Jednak ich miąższ jest zdecydowanie ciemniejszy. Są soczyste, słodko-kwaśne z delikatną nutą goryczy. Można spożywać je na surowo jako samodzielną przekąskę oraz dodawać do deserów i ciast. Nadają się również do przygotowywania zdrowych przetworów w postaci soków czy dżemów.

Jagoda kamczacka lepsza od borówki amerykańskiej?

Jagoda kamczacka dopiero powoli zyskuje popularność w naszym kraju. Jej niewątpliwą zaletą jest fakt, że jej owoce są jednymi z najwcześniej dojrzewających w naszym kraju. Choć podobne do borówki amerykańskiej, pojawiają się już 2-3 miesiące wcześniej.

Owoce jagody kamczackiej uznawane są za jedne z najzdrowszych na świecie. Mają więcej cennych dla naszego zdrowia składników niż podobne do niej borówki amerykańskie. Są źródłem antyoksydantów, w tym przede wszystkim witaminy C, antocyjanów, polifenoli i kwasu fenolowego. Dodatkowo owoce jagody kamczackiej są niskokaloryczne i mają przy tym niski indeks glikemiczny. Mogą więc być spożywane przez osoby dbające o szczupłą sylwetkę oraz chorujące na cukrzycę.

Spożywanie owoców jagody kamczackiej zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych i nowotworów. Obniża poziom glukozy i złego cholesterolu we krwi. Wykazują działanie przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i antybakteryjne. Wspierają funkcjonowanie układu pokarmowego i odpornościowego.

Jagoda kamczacka. Uprawa i pielęgnacja

Jagoda kamczacka najlepiej rośnie i owocuje na stanowisku słonecznym i osłoniętym od wiatru oraz przy zapewnieniu jej delikatnie wilgotnego podłoża. To ostatnie powinno być żyzne, przepuszczalne i mieć lekko kwaśny odczyn. Wskazane jest nawożenie krzewu. Najlepiej robić to na początku kwitnienia, a następnie po zakończonym owocowaniu. W okresach suszy nie można zapominać o regularnym podlewaniu.

Jagoda kamczacka jest gatunkiem dosyć łatwym w uprawie, dzięki odporności na niskie temperatury, choroby i szkodniki. Jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki i będziemy ją właściwie pielęgnować, może w jednym miejscu rosnąć i owocować ok. 20-30 lat. Jej młode krzewy można sadzić przez cały rok, ale najlepszym terminem do tego jest październik i listopad.

Ze względu na zapylanie krzyżowe zawsze należy sadzić przynajmniej dwa krzewy obok siebie. Muszą jednak znajdować się w pewnej odległości od siebie w związku z tym, że zarówno ich części naziemne, jak i systemy korzeniowe znacznie się rozrastają. Minimalna odległość między krzewami powinna wynosić 1,5 m.

Sąsiedztwo jagody kamczackiej

Przy wyborze stanowiska dla jagody kamczackiej szczególną uwagę należy zwrócić na jej bezpośrednie sąsiedztwo. Jedne rośliny – w przeciwieństwie do innych – będą bardziej sprzyjały wzrostowi i owocowaniu tego krzewu. W sąsiedztwie jagody kamczackiej warto posadzić czarną porzeczkę.

Z kolei niezalecanym towarzystwem jest berberys, z którego korzeni uwalniana jest substancja osłabiająca korzenie jagody kamczackiej. Ponadto nie zaleca się w bliskim sąsiedztwie sadzenia gatunków mocno zakwaszających glebę oraz takich, które ze względu na swoją wysokość nadmiernie zacieniają stanowisko jagody kamczackiej. W takich sytuacjach krzew może znacznie słabiej owocować, a czasami owoce mogą nie pojawić się w ogóle. Nieodpowiednim sąsiedztwem – mimo podobnych owoców – będzie także borówka amerykańska. Ma ona bowiem większe wymagania uprawowe.