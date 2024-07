Borówki amerykańskie: Ceny w czerwcu

Właśnie rozpoczął się sezon na borówki amerykańskie. Te pyszne i słodkie owoce pojawiły się już na straganach i w sklepach. W tym roku – podobnie jak większość innych owoców – dostępne są wcześniej. Spotkać je można było w sprzedaży już w drugiej połowie czerwca.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Jak podawał 17 czerwca serwis o2.pl ceny były wówczas bardzo wysokie i nie zachęcały do kupna. Cena za kilogram borówek na rynku hurtowym wahała się w granicach 30-40 zł, natomiast w sprzedaży detalicznej bywała jeszcze wyższa.

Rozbieżności w cenach w poszczególnych miejscach były dosyć duże. W jednym z supermarketów cena za kilogram borówek wynosiła prawie 33 zł, natomiast w innym niemal 48 zł. W drugiej połowie czerwca – według danych serwisu o2.pl – występowały też znaczne różnice w cenie borówki amerykańskiej sprzedawanej na targowiskach i bazarach. Najtaniej było w Opolu, gdzie kilogram owoców kosztował 35 zł, natomiast najdrożej w Sosnowcu, bo aż 56 zł za kilogram.

Aktualne ceny borówek amerykańskich. Gdzie kupować?

Reklama

Aktualne ceny borówek amerykańskich na początku lipca postanowiła sprawdzić dziennikarka "Faktu", o czym ponownie informował serwis o2.pl. Pod lupę wzięła ceny borówki w Łodzi. W sieci Biedronka wynosiła ona ok. 50 zł za kilogram, natomiast w Lidlu – za kilogram zapłacić trzeba było ok. 42 zł. Z kolei na Rynku Bałuckim, który uważany jest za najtańsze miejsce w Łodzi, ceny rzeczywiście okazały się najniższe. Kilogram borówek można było kupić w cenie od 16 do 18 zł.

Serwis Interia Biznes podaje z kolei ceny borówek amerykańskich na rynku hurtowym w warszawskich Broniszach. Owoce te pochodzące z importu kosztowały tam na początku lipca za kilogram od 14 do 18 zł. Z kolei za borówki krajowe w tym miejscu pod koniec czerwca zapłacić trzeba było w granicach 13-22 zł za kilogram.

Pełnia sezonu na borówkę amerykańską cięgle jest jednak jeszcze przed nami. W związku z tym – jak przewiduje serwis Interia Biznes – cena za kilogram tych owoców może obniżyć się niemal do 10 zł.

Co zrobić z borówek amerykańskich? Przepisy

Borówki amerykańskie to soczyste i słodkie owoce, które dodatkowo posiadają wyjątkowy kolor i efektowny wygląd. Świetnie smakują jedzone samodzielnie, kiedy są świeże i najbardziej soczyste. Stanowią idealną letnią przekąskę, która jest jednocześnie pełna cennych składników odżywczych – witamin, minerałów i antyoksydantów.

Wiele osób zastanawia się jednak, co można zrobić z borówek amerykańskich. Owoce te doskonale pasują do wielu dań słodkich, ale sprawdzą się także w potrawach wytrawnych. Poza tym z borówki amerykańskiej można przygotować wiele przetworów, dzięki którym jej smakiem cieszyć można się przez cały rok. W tym celu borówki amerykańskie można również mrozić.

Dżem z borówek amerykańskich. Przepis

Składniki:

1 kg borówek amerykańskich,

300 g cukru,

1 łyżeczka soku z cytryny.

Przygotowanie:

borówki umyć i rozgnieść np. widelcem;

umieścić w garnku;

gotować na małym ogniu przez ok. 10 minut, cały czas mieszając;

dodać cukier i sok z cytryny i dalej gotować przez ok. 20 minut, ciągle mieszając;

po ugotowaniu dżem z borówek przełożyć do czystych i wyparzonych słoików;

słoiki zakręcić i zapasteryzować.

Przepisy na borówki amerykańskie obejmują dania idealne na śniadanie, podwieczorek czy kolację, a nawet obiad. Te słodkie i soczyste owoce dodane do porannej owsianki czy jogurtu naturalnego urozmaicą posiłek i sprawią, że będzie on zdecydowanie bardziej wartościowy.

Przy użyciu borówki amerykańskiej przygotować można jednak nawet chłodnik. To orzeźwiające i sycące danie będzie idealne na letnie upały.

Chłodnik z borówkami. Przepis

Składniki:

0,5 l borówek amerykańskich,

1,5 l wody,

0,5 szklanki śmietanki kremówki,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

do smaku: cukier, cynamon, wanilia,

100 g makaronu.

Przygotowanie:

2 łyżki borówek odłożyć do ozdoby;

pozostałe borówki umyć, zalać 1,25 l wody i gotować ok. 5-10 minut;

w pozostałej zimnej wodzie dokładnie rozmieszać mąkę ziemniaczaną i dodać ją do zupy pod koniec gotowania, cały czas mieszając;

ostudzić;

dodać przyprawy i śmietanę;

zblendować;

przed podaniem schłodzić w lodówce;

podawać z owocami borówki i makaronem ugotowanym według instrukcji na opakowaniu.

Borówki świetnie nadają się także jako dodatek do deserów. Doskonale komponują się z innymi owocami, bitą śmietaną czy galaretką. Idealnym posiłkiem na podwieczorek lub kolację mogą natomiast okazać się delikatne placuszki z borówkami.

Placuszki pełnoziarniste z borówkami. Przepis

Składniki:

40 g mąki pszennej pełnoziarnistej,

1 jajko,

100 ml maślanki,

2 łyżki borówek amerykańskich,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

olej do smażenia.

Przygotowanie: