Świdośliwy to niewielkie drzewa lub krzewy, które naturalnie rosną w Ameryce Północnej, południowej Europie, północno zachodniej Afryce oraz w wybranych rejonach Azji. Choć nadal dość mało popularna, świdośliwka to roślina o bardzo smacznych owocach przypominających owoce borówki amerykańskiej. Co to za roślina? Czy jest łatwa w uprawie? Oraz jakie cenne składniki zawierają owoce świdośliwki?