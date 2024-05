Lawenda. Co to za roślina i jak wygląda?

Lawenda to roślina kojarzona ze słoneczną Prowansją, słynącą z rozległych pól lawendowych. W Polsce jest znana i chętnie sadzona, bowiem ma ona nieduże wymagania siedliskowe, zaś mrozoodporne gatunki lawendy dobrze rosną w naszym klimacie.

Jej drobne, fioletowe kwiaty to ozdoba każdego ogrodu. Lawenda jest sadzona nie tylko w przydomowych ogrodach czy jako element zieleni miejskiej. Jest również uprawiana na większych obszarach w celach przemysłowych, ponieważ lawenda to cenna roślina także pod kątem medycyny i kosmetologii. Związki w niej zawarte, w tym znany olejek lawendowy, mają szerokie zastosowanie dla zdrowia i urody.

W naszym umiarkowanym klimacie krzewy lawendy osiągają wysokość między 50 a 80 cm. Najwyżej sięgają jej kwiatostany położone na końcu bezlistnych łodyg. Najchętniej wykorzystywanym surowcem zielarskim są kwiatylawendy. Są one bardzo małe ale liczne, i grupują się w kwiatostany wyglądające jak kłosy. Kwiaty tej rośliny są nie tylko w odcieniach fioletu, ale także mogą być: błękitne, białe, niebieskie, szafirowe czy też w odcieniach różu.

Lawenda obecnie występuje w ponad pięćdziesięciu odmianach ozdobnych. Do tego należy dodać nowe, pojawiające się właściwie co roku, krzyżówki ozdobne. W naszym klimacie najlepsze są odmiany mrozoodporne.

Wymagania uprawowe lawendy

Lawenda to roślina o małych wymaganiach pielęgnacyjnych. Jednak aby pięknie rosła, należy przestrzegać kilku zasad. Posadzenie lawendy na odpowiednim stanowisku oraz wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych sprawi, że będzie ona pięknie wyglądała i obficie kwitła.

Stanowisko i gleba idealne dla lawendy.Lawenda bardzo lubi stanowiska mocno nasłonecznione. Roślina ta dobrze znosi suszę, zaś bardzo źle reaguje na zbyt dużą ilość wody w glebie. Idealne podłoże dla lawendy to takie, które jest przepuszczalne, dobrze zdrenowane. Może być lekko suche. Lawenda lubi podłoże o odczynie pH obojętnym lub lekko zasadowym. Jeżeli sadzimy lawendę w naszym ogrodzie to pamiętajmy również, aby wybrać dla niej takie stanowisko, w którym nie będzie zbyt wilgotno oraz wietrznie. A ponadto lawenda będzie miała przestrzeń, aby rosnąć swobodnie. Roślina ta bowiem nie lubi nadmiernego zagęszczenia i zbyt bliskiego towarzystwa innych roślin.

Podlewanie lawendy. Ogólnie lawenda to roślina łatwa w pielęgnacji. Nie musimy jej zbyt często podlewać. Jednak pamiętajmy, by nie doprowadzać do przesuszenia korzeni.

Nawożenie lawendy

By nasze krzewy lawendy ładnie rosły i obficie kwitły, warto zadbać o ich regularne nawożenie. Wykonując nawożenie pamiętajmy, że lawenda preferuje podłoże o pH od obojętnego do lekko zasadowego. Jest to ważne, bowiem zmiana odczynu na kwaśny sprawi, że roślina nie będzie ładnie rosnąć mimo zasobności podłoża w składniki odżywcze. Lawenda w jej naturalnym środowisku potrafi porastać tereny skaliste, które są mało urodzajne. A to oznacza, że ma ona niewielkie wymagania pokarmowe. Jednak warto co jakiś czas wykonać ten zabieg pielęgnacyjny.

Jeżeli chcemy skorzystać z gotowych preparatów do nawożenialawendy, to warto wybrać takie, które są specjalnie przeznaczone dla tego gatunku rośliny. Skład takiego nawozu będzie posiadał wszystkie niezbędne dla tej rośliny ilości mikro- i makroelementów, uwzględniając jej specyficzne zapotrzebowanie. Lawendęnawozimy według zaleceń producenta na opakowaniu, w małych dawkach. Zabieg ten wykonuje się zazwyczaj od wiosny (od kwietnia) do sierpnia. Jeśli chodzi o niektóre gotowe nawozy w płynie, to zalecane jest stosowanie ich często (raz na 1-2 tygodnie) ale w małych dawkach.

Jednak zazwyczaj zaleca się, aby nawozić lawendę raz lub 2 razy w sezonie wegetacyjnym. Pierwsze nawożenie najlepiej wykonać wiosną, gdy roślina zaczyna aktywnie rosnąć. Zaś drugie w połowie lata. Nawozy najlepiej aplikować w formie granulatu lub rozpuszczone w wodzie, aby równomiernie rozprowadzić składniki odżywcze wokół korzeni rośliny.

Nawozy mineralne dla lawendy. Wybierając nawózdolawendy, warto pamiętać, że powinien on zawierać podstawowe mikroelementy. Wybierajmy nawozy o zrównoważonym składzie NPK, czyli odpowiednich proporcjach azotu (N), fosforu (P) i potasu (K). Są to najważniejsze pierwiastki do wzrostu i rozwoju tej rośliny. Możemy również użyć specjalistycznego nawozu do roślin kwitnących, które może mieć dodatkowe mikroelementy wspomagające kwitnienie lawendy. Są to takie mikroelementy jak miedź, bor, żelazo, mangan, molibden czy cynk, które odpowiadają za prawidłowy wzrost i odporność naszej rośliny na choroby.

Nawozy organiczne w pielęgnacji lawendy. W przypadku nawozów organicznych najlepiej sprawdzi się kompost. Dobrze rozłożony kompost jest doskonałym źródłem składników odżywczych dla lawendy. Można go wymieszać z glebą podczas sadzenia lub dodać wokół rośliny jako warstwę wierzchnią. Mniej zalecany do lawendy jest obornik.