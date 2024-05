Żmija zygzakowata jest zwierzęciem chronionym. Nie wolno jej zabijać, przetrzymywać ani nieumyślnie płoszyć. Choć jest jadowita, nie stanowi dużego zagrożenia dla człowieka. Jeśli zachowamy spokój i zastosujemy się do kilku prostych zasad, bez problemu pozbędziemy się jej z ogrodu.

Żmija zygzakowata – jak ją rozpoznać?

Najbardziej rozpoznawalnym znakiem żmii zygzakowatej jest ciemny, zygzakowaty wzór biegnący wzdłuż jej grzbietu. Jego barwa może być czarna, brązowa lub szara. Dorosłe osobniki osiągają długość około 60–80 cm. Głowa żmii jest wyraźnie oddzielona od szyi, źrenice jej oczu są pionowe, a brzuch żółty lub pomarańczowy. Najczęściej można ją spotkać w lasach, na łąkach oraz w ogrodach, szczególnie w słoneczne dni.

Żmija zygzakowata w ogrodzie – co zrobić?

Gdy żmija pojawi się w ogrodzie, najważniejsze to zachować spokój i się do niej nie zbliżać. Żmija zygzakowata jest płochliwa i sama się oddali, jeśli poczuje się zagrożona. Unikajmy gwałtownych ruchów i hałasów, które mogą ją sprowokować. Pamiętajmy, że żmija atakuje tylko w obronie własnej.

Nie powinniśmy podchodzić do niej bliżej niż na kilka metrów. Ważne jest, by nie próbować łapać ani przenosić żmii. Najbezpieczniej jest wezwać służby, które zajmują się odławianiem i przenoszeniem jej w bezpieczne miejsca. Jeśli to możliwe, powinniśmy zagrodzić miejsce, w którym znajduje się żmija, aby zapobiec przypadkowemu zbliżeniu się do niej dzieci lub zwierząt domowych.

Ukąszenie żmii zygzakowatej – czy jest groźne?

Warto wiedzieć, że taki wąż zanim ukąsi, wydaje charakterystyczne, ostrzegawcze syczenie. Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych i osób zmagających się z chorobami układu krążenia. To, czy będzie niebezpieczne, zależy od tego, ile jadu wąż wprowadził, ile waży osoba poszkodowana, jaki jest jej stan zdrowia i czy jest uczulona na jad.

Co zrobić, gdy ukąsi nas żmija zygzakowata? Ważne, by zachować spokój. Panika może przyspieszyć rozprzestrzenianie się jadu w organizmie. Ukąszoną kończynę należy utrzymywać poniżej poziomu serca i szybko skontaktować się z lekarzem. Nie można wysysać i wyciskać jadu oraz rozcinać powstałej rany.

Co zrobić, by żmija nie pojawiła się w ogrodzie?

Żmije lubią chować się w wysokiej trawie, pod stosami drewna, w gęstych krzewach i w kompostownikach. Regularne koszenie trawnika i utrzymanie porządku w ogrodzie zmniejsza ryzyko pojawienia się tych węży. Warto także założyć ogrodzenie z siatki o drobnych oczkach, by uniemożliwić żmijom dostanie się na teren ogrodu.

W sklepach ogrodniczych dostępne są także specjalne repelenty na żmije, które trzeba rozłożyć wokół ogrodu. Ich zapach je odstraszy.