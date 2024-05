Czym podlewać ogórki? Woda ma znaczenie

Ogórki najlepiej rosną na stanowiskach ciepłych i nasłonecznionych w glebie o odczynie zasadowym. Bardzo ważne podczas uprawy ogórków jest ich podlewanie. Warzywa te składają się w większości z wody. Mają rozległy, ale bardzo płytki system korzeniowy. W związku z tym pobierają wodę jedynie z wierzchniej warstwy podłoża, z której paruje ona najszybciej. Należy więc dbać o to, aby gleba była stale wilgotna. Susza bowiem powoduje słabe owocowanie. W efekcie nie możemy spodziewać się obfitych plonów. Same warzywa staną się natomiast niewielkie i niesmaczne.

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku ogórków nie tylko susza jest szkodliwa, ale również nadmiar wody. Prowadzi on nie tylko do mniejszego owocowania, ale też do gnicia systemu korzeniowego oraz rozwoju chorób grzybowych.

Ogórki najlepiej podlewać często, ale niezbyt obficie. Zabieg ten zawsze warto dostosować do aktualnej pogody. Najlepiej robić to rano lub późnym popołudniem. Nie powinno się podlewać ogórków w pełnym słońcu, ponieważ może to prowadzić do poparzenia liści. Ogórki zawsze należy podlewać bezpośrednio pod korzeń i unikać moczenia ich liści. Taka technika zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.

Czym podlewać ogórki? Można to robić zarówno wodą z kranu, jak i deszczówką. Ważne jednak, aby zawsze była odstana i miała temperaturę otoczenia.

Nie tylko woda. Czym podlewać ogórki?

Jednym z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych – poza podlewaniem samą wodą – jest nawożenie ogórków, ponieważ do właściwego wzrostu potrzebują one dużo składników odżywczych. Jednymi z najważniejszych są azot, fosfor i potas. Pierwszy z nich potrzebny jest w dużych ilościach w trakcie rozwoju liści i wytwarzania się zielonych pędów. Natomiast zapotrzebowanie na fosfor i potas wzrasta w czasie kwitnienia i owocowania. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju ogórków niezbędne są także inne pierwiastki, takie jak bor, wapń, magnez i miedź.

Czym podlewać ogórki, aby zapewnić im odpowiednią ilość składników odżywczych? Odpowiednie będą naturalne nawozy, które bez problemu przygotujemy samodzielnie w domu.

Domowe nawozy do ogórków. Przepisy

Nawóz z drożdży

Drożdże stanowią źródło cennych dla ogórków składników, takich jak białko, aminokwasy, witaminy z grupy B i minerały. Drożdże stwarzają też korzystne warunki do rozwoju dobroczynnych mikroorganizmów. Tym samym ogórki lepiej się ukorzeniają i stają się bardziej odporne.

Składniki:

1 l ciepłej wody,

10 g suchych drożdży,

2 łyżki cukru,

5 l wody do rozcieńczenia nawozu.

Przygotowanie:

wodę wlać do wiaderka,

rozpuścić w niej drożdże,

dodać cukier,

całość dokładnie wymieszać,

odstawić w ciepłe miejsce na ok. 24 godziny,

rozcieńczyć za pomocą 5 l wody,

podlewać ogórki, jednak nie częściej niż 2-3 razy w trakcie całego sezonu wegetacyjnego.

Nawóz z sody oczyszczonej i kurkumy

Soda oczyszczona pozytywnie wpływa na smak ogórków, a ponadto chroni je przed chorobami grzybowymi i atakami szkodników takich jak mszyce czy mącznik prawdziwy. Jeśli więc zastanawiamy się, czym podlewać ogórki, woda z dodatkiem sody oczyszczonej może okazać się idealnym wyborem.

Składniki:

0,5 l wody,

1 łyżka sody oczyszczonej,

1 łyżeczka kurkumy,

2 l wody do rozcieńczenia nawozu.

Przygotowanie:

do miski wlać wodę,

dodać do niej sodę oczyszczoną i kurkumę,

wszystko dokładnie wymieszać,

odstawić na ok. 2 godziny,

rozcieńczyć przygotowany nawóz 2 l wody,

nawozem można podlewać ogórki co 2 tygodnie.

Nawóz z popiołu drzewnego, szyszek sosny i sody oczyszczonej

Popiół drzewny dostarcza ogórkom takich niezbędnych do wzrostu i rozwoju składników jak fosfor, potas i wapń. Dobroczynny wpływ na zawiązywanie się owoców ma też płyn powstały po moczeniu w nim szyszek sosny.

Składniki:

10 l wody,

1 l popiołu drzewnego,

1 l szyszek sosny,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

1 l wody do zalania szyszek sosny.

Przygotowanie: