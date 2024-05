Wiele krzewów i drzewek owocowych jest przystosowanych do warunków panujących na balkonach. Jeśli zapewnimy im odpowiednią dawkę słońca i będziemy pamiętali o regularnym podlewaniu, będziemy mogli liczyć na pyszne, zdrowe owoce prosto z krzaczka. Jakie drzewka i krzewy owocowe nadają się do uprawy na balkonie?

Drzewka owocowe na balkonie

Na balkonie lub tarasie można uprawiać niektóre karłowate odmiany drzew owocowych, które są przystosowane do sadzenia w pojemnikach, skrzynkach i doniczkach. Kolumnowe i miniaturowe drzewa ziarnkowe i pestkowe są szczepione na podkładkach, które silnie skarlają wzrost rośliny jednocześnie indukując obfite owocowanie. Jakie drzewa owocowe nadaje się do sadzenia w donicy?

Wśród drzewek owocowych, które możemy posadzić na balkonie są m.in. jabłonie (odmiany 'Bolero', 'Waltz', 'Delegrina', 'Flamenco', 'Polka', 'Garden Delicious', 'Charlotte', 'Mezzo', 'Delbarestivale'), grusze (odmiany 'Safira', 'Garden Pearl', 'Garden Red', 'Decora', 'Condora', 'Obelisk'),

Wśród drzew owocowych dostępnych w formie miniaturowej są także czereśnie (odmiany 'Garden Bing', 'Victoria', 'Silva', 'Quenn Mary', 'Helene', 'Gisela5'), wiśnie ('Piemont’), a nawet brzoskwinie (odmiana 'Honey Gold' i 'Honey Red’) i morele ('Aprigold'). Co ciekawe, jeśli masz wystarczająco dobrze nasłoneczniony balkon możesz posadzić na nim również cytryny i pomarańcze.

Uprawa owoców egzotycznych na balkonie staje się coraz bardziej popularna jednak wymaga ona uprawy pokojowo-balkonowej, co oznacza, że poza późną wiosną i latem rośliny te powinny przebywać w domu. W uprawie w donicach i skrzynkach świetnie sprawdzają się wspomniane cytryny i pomarańcze, a także mandarynki, granat karłowy 'Nana' i jagody goi.

Krzewy owocowe na balkon i taras

W pojemnikach na balkonie lub tarasie z powodzeniem możemy uprawiać także krzewy i pnącza owocowe takie jak maliny (zwłaszcza odmianę 'Ruby Beauty'), poziomki (odmiany 'Regina’', ’Rugia’, ’Baron Solemacher’, 'Yellow Wonder') i truskawki (zwłaszcza odmiany 'Albion', 'Temptation', 'Honeoye'. W donicy możemy posadzić także borówkę amerykańską (najlepiej odmianę 'Bluegold' lub 'Bluecrop') oraz jagodę kamczacką.

Jak uprawiać owoce na balkonie?

Chcąc posadzić krzewy owocowe i drzewka owocowe na balkonie powinniśmy upewnić się, że mają one dostęp do światła słonecznego przynajmniej 5 godzin dziennie. Najlepiej jest sadzić owoce na balkonie lub tarasie gdy wychodzi on na stronę południową lub zachodnią. Warto o tym pamiętać przed zdecydowaniem się na posadzenie określonego gatunku.

Pojemniki, w których będziemy hodować owoce powinny być dość głębokie (na ok. 40-50 cm), by korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Sposobów na aranżację "owocowego balkonu" jest wiele. Niektóre sadzonki można posadzić piętrowo lub na balustradach, inne pną się do góry, inne z kolei mogą zwisać z sufitu w estetycznych kwietnikach.