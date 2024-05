Ogórki – jedno z ulubionych warzyw Polaków

Ogórek siewny (Cucumis sativus L.) jest jednym z najpopularniejszych warzyw uprawianych w Polsce. Jest to gatunek ogórka z rodziny dyniowatych. Ogóreksiewny wywodzi się prawdopodobnie z gatunku Cucumishardwickii- dziko rosnącego gatunku ogórka, który możemy znaleźć u podnóża Himalajów.

Ogórki jako warzywa dobre do spożycia i uprawiane przez człowieka znane są od dawna. W Indiach ogórki siewne uprawiane były już ponad 3000 lat temu. Zaś biorąc pod uwagę cały świat, tradycja uprawy tego warzywa dyniowatego sięga aż 5000 lat. Historia uprawy ogórków w naszym kraju sięga średniowiecza. Wówczas to po raz pierwszy zostały one przywiezione z terenów dzisiejszych Indii. Ponieważ rośliny te łatwo przystosowały się do naszych lokalnych warunków klimatycznych, stały się popularnym składnikiem diety Polaków.

Obecnie ogórek znany jest właściwie we wszystkich strefach klimatycznych. Owoce ogórka mają barwę od ciemnozielonej do żółtej. Wykorzystywane są powszechnie w kuchni w wielu krajach świata. Roślina ta jest ceniona ze względu na swój charakterystyczny smak oraz wszechstronne zastosowanie.

Jeśli chcemy posiać ogórki, to do wyboru mamy wiele odmian gruntowych i szklarniowych. Możemy je zatem uprawiać zarówno na polu, jak i w przydomowym ogródku czy szklarni. Ogórki możemy spożywać w postaci surowej, kiszonej czy konserwowej (w tym także marynowanej).

Owoce ogórka to nie tylko smaczny dodatek do wielu potraw. Znajdują również swoje zastosowanie w kosmetologii. Bowiem sok ogórkowy doskonale oczyszcza skórę. Mogą go używać również osoby, których skóra jest bardzo wrażliwa i podatna na podrażnienia.

Kiedy siać ogórki do gruntu?

Ogórki możemy uprawiać wysiewając je bezpośrednio do gruntu. Najlepiej sprawdzą się do tego rodzaju uprawy w naszym klimacie tak zwane ogórkigruntowe. Mamy tutaj do wyboru wiele różnych odmian.

Zanim wysiejemy ogórki, pamiętajmy, że są to rośliny ciepłolubne. Dlatego też wybierajmy dla nich stanowisko ciepłe i najlepiej słoneczne. Optymalna temperatura podłoża podczas wysiewu nasion ogórka powinna wynosić około 10-12 stopni Celsjusza.

Kiedy siać ogórki do gruntu? Według kalendarza ogrodnika optymalny termin do wysiewu ogórków w naszym klimacie to czas między 15 maja a 7 czerwca. Jako alternatywę do wysiewu nasion od razu do gruntu, możemy zdecydować się na uprawę rozsady. Przeprowadzamy ją wówczas w drugiej połowie kwietnia. W tym przypadku nasiona ogórków wysiewamy do oddzielnych doniczek. Dzięki czemu będą miały one odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju.

Ostateczny termin wysiewu nasion ogórka bezpośrednio do gruntu to maksymalnie 15 czerwca. Jednak w takiej sytuacji konieczne będziepodkiełkowanie nasion.

W jaki sposób wysiewamy ogórki?

Ogórki uprawiane na grządkach zazwyczaj wysiewamy w rzędach. Przygotowujemy dołki o głębokości 1,5-2 cm, zaś wykopujemy je w odstępach co około 15cm. Ogórki wysiewamy w rzędach oddalonych o ciebie o co najmniej 60-100 cm, przy czym optymalna odległość to miedzy 80 a 120 cm. Możemy przygotować dołki lub też rowki o głębokości około 2 cm. Do tak przygotowanych stanowisk wysiewamy nasiona ogórka. Jeżeli mamy przygotowane dołki to warto umieszczać w nich po 2 nasiona. Nasiona delikatnie przykrywamy ziemią a następnie podlewamy. Kwestia podlewania jest istotna, bowiem po sadzeniu ogórki powinny być regularnie podlewane, ale nie przelane. Gleba powinna być stale wilgotna.

W optymalnych warunkach nasiona ogórków zaczną kiełkować już po około 5-10 dniach od posadzenia. Jeżeli w jednym dołku wykiełkuje więcej niż jedna siewka, wówczas usuwamy lub przesadzamy tę słabszą.