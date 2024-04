Soda oczyszczona – popularny środek do czyszczenia… i nie tylko

Wodorowęglansodu, potocznie nazywany sodąoczyszczoną, to nieorganiczny związek chemiczny złożony z sodu oraz kwasu węglowego. Bywa też nazywany kwaśnym węglanemsodu. Nazwa ta jednak jest myląca, bowiem wodny roztwór sody oczyszczonej ma odczyn lekko zasadowy. W reakcjach z kwasami reaguje wydzielając dwutlenek węgla i wodę. Dlatego też ma to zastosowanie np.: w domowej roboty preparatach do czyszczenia bazujących na połączeniu sodyoczyszczonej z octem.

Sodaoczyszczona to wszechstronny produkt, który znany jest przede wszystkim z jego zastosowania w kuchni czy łazience jako środek do czyszczenia. Jednak na tym nie kończy się zastosowanie sody, bowiem wodorowęglansodu może być używany także w ogrodzie, gdzie jest równie skuteczny. W tym artykule przedstawimy różnorodne zastosowania sodyoczyszczonej w ogrodzie. Znajdziesz w nim również informacje, jakie rośliny mogą skorzystać z jej zastosowania oraz jak używać sodyoczyszczonej w praktyce ogrodniczej.

Zastosowanie sody oczyszczone w ogrodzie

Sodaoczyszczona to bezpieczny i skuteczny preparat, który znajduje zastosowanie w ogrodzie. Używana jest do zwalczania niektórych chwastów, chorób roślin czy szkodników. Przy czym jest to produkt, który nie szkodzi ani ludziom, ani roślinom, ani też pożytecznym owadom takim jak pszczoły.

Soda oczyszczona do zwalczania chwastów

Wodorowęglansodu może być stosowany jako środek zapobiegający rozwojowi chwastów np.: w szczelinach między kamieniami czy płytkami na ścieżce ogrodowej. W tym celu najpierw wyrywamy chwasty, które już urosły. Następnie szczeliny wysypujemy sodą oczyszczoną. Pamiętajmy, że takie naturalne preparaty jak sodaoczyszczona nie działają tak szybko jak środki chemiczne. Ponieważ są mniej inwazyjne, często trzeba zastosować sodę kilkukrotnie.

Soda oczyszczona jako produkt do zwalczania chorób roślin

Roztwór z sody oczyszczonej pomaga w zwalczaniu grzybowych chorób roślin. Dotyczy to chorób takich jak plamistość liści, mączniak prawdziwy czy mączniak rzekomy. W takim celu sporządzamy roztwór składający się z 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej, 5 ml szarego mydła oraz 1 litra ciepłej wody. Całość dokładnie mieszamy, wstrząsamy, a następnie spryskujemy rośliny. Opryskiwaniesodą wykonujemy za pomocą opryskiwacza, powtarzając czynność kilkukrotnie. Jasny nalot pojawiający się na roślinie w przebiegu mączniaka ściemnieje. Będzie to pierwsza oznaka, że oprysk działa.

Soda oczyszczona na szkodniki

Roztworem sody oczyszczonej możemy również zwalczyć szkodniki roślin.Soda jest skuteczna na takie szkodniki, jak na przykład mączliki (np.: mączlik szklarniowy), mszyce czy roztocza (do których zalicza się m.in. przędziorek chmielowiec).

W jaki sposób przyrządzić roztwór sody oczyszczonej przeciwko szkodnikom? Mamy do wyboru kilka opcji. Jak podaje portal Poradnik Ogrodniczy, możemy przygotować oprysk następujący sposób:

1 łyżeczkę sody oczyszczonej dodajemy do 2 litrów ciepłej wody i mieszamy. Do tak uzyskanego roztworu dodajemy parę kropli płynu do mycia naczyń lub też odrobinę szarego mydła. Całość dokładnie mieszamy i wstrząsamy.

dodajemy do 2 litrów ciepłej wody i mieszamy. Do tak uzyskanego roztworu dodajemy parę kropli płynu do mycia naczyń lub też odrobinę szarego mydła. Całość dokładnie mieszamy i wstrząsamy. ¼ łyżeczki sodyoczyszczonej dodajemy do 1 lista ciepłej wody, a następnie do lewa mamy 1/2 łyżeczki oleju jadalnego. Tak przygotowany roztwór również mieszamy i wstrząsamy.

Gotowymi roztworami sody spryskujemy rośliny kilkukrotnie w odstępach czasu.