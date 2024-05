Mrówki w ogrodzie

Mrówki, małe owady, które są znane właściwie każdemu, mogą pojawić się w naszym ogrodzie. Niewielka ilość mrówek nie powinna absolutnie budzić naszego niepokoju, bowiem spełniają one w ogrodzie kilka ważnych funkcji. Można powiedzieć, że zazwyczaj są to owady pożyteczne, które pomagają utrzymać nam ogród w czystości. Bowiem usuwają resztki organiczne z trawnika, rozkładają materię roślinną i organiczną. Ponadto kopią tunele i tworzą mrowiska, pomagając w napowietrzaniu i ulepszaniu struktury gleby. A to przyczynia się do lepszego przepływu wody oraz składników odżywczych dla roślin. Mrówki mogą przenosić również nasiona niektórych roślin, przyczyniając się do ich rozsiewania po całym ogrodzie.

Problem z mrówkami pojawia się wówczas, gdy populacja mrówek staje się zbyt duża. Do szkód, jakie mogą wyrządzić mrówki, możemy zaliczyć chociażby zjadanie nasion zasianych przez nas warzyw czy innych roślin, uszkadzanie owoców, wysysanie soków z kwiatów czy też zniszczenie roślin poprzez obgryzanie ich młodych pędów lub kłączy.

Kopce mrówek mogą przysypywać rośliny co jest niebezpieczne, zwłaszcza dla małych roślin. Niestety dużą wadą mrówek jest także to, że hodują mszyce, ponieważ spadź produkowana przez mszyce jest lubianym przysmakiem mrówek.

Jak pozbyć się mrówek z ogrodu?

Zanim sięgniemy po chemiczne preparaty na mrówki, warto spróbować naturalnych sposobów. Jednym z pomysłów, jak usunąć mrówki z naszego ogrodu jest przygotowanie ekologicznego proszku, który pomoże nam pozbyć się nadmiaru mrówek.

Do zwalczania mrówek w ogrodzie możemy wykorzystać mąkę kukurydzianą. Produkt ten zjedzony przez mrówki powoduje ich pęcznienie i następnie śmierć. Mąką wysypujemy miejsca występowania tego szkodnika. Możemy również zamiast mąki kukurydzianej zastosować proszek do pieczenia.