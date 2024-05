Tulipany. Idealne do efektownych kompozycji kwiatowych

Tulipany(Tulipa L.) to popularne, cebulowe rośliny kwitnące należące do rodziny liliowatych. Charakteryzują się różnorodnością barw i kształtów, co czyni je jednymi z najchętniej uprawianych kwiatów ogrodowych. Ich kwiaty mogą być pojedyncze, pełne, frędzlowane, a nawet papuzie, w odcieniach od białego, przez żółty, różowy, czerwony, aż po głęboki fiolet i czerń. Liście tulipanów są długie, szerokie (jajowate lub eliptyczne) albo równowąskie (lancetowate), o charakterystycznym, szarozielonym kolorze. Ich liczba wynosi zazwyczaj miedzy 3 a 5 liści.

Do rodzaju roślin cebulowych o nazwie tulipany zaliczamy około 120 gatunków i minimum 15 tys. odmian uprawowych, czyli kultywarów. Te ostatnie są mieszańcami lub też powstały na drodze mutacji. Tulipany naturalnie rosną w Europie Południowej, Północnej Afryce i Azji, począwszy od Turcji przez Iran, góry Pamir i Hindukusz, stepy Kazachstanu, aż po północno-wschodnie Chiny i Japonię.

Tulipany są idealne do ogrodu jak również jako element zieleni miejskiej, ponieważ ich różnorodność pozwala na tworzenie efektownych kompozycji kwiatowych. Kwitną wiosną, ożywiając ogród po zimie i wprowadzając radosny nastrój. Są stosunkowo łatwe w uprawie i nie wymagają specjalnych warunków. Dobrze rosną w miejscach słonecznych i półcienistych. Ich cebulki można sadzić jesienią, aby cieszyć się pięknymi kwiatami na wiosnę. Tulipany świetnie komponują się z innymi wiosennymi kwiatami, takimi jak narcyzy czy hiacynty, tworząc kolorowe, wiosenne rabaty. Są również doskonałe do cięcia, dzięki czemu można cieszyć ich urokiem nie tylko w ogrodzie, ale także w wazonach w domu.

Co zrobić z tulipanami po kwitnieniu?

Tulipany wymagają naszej pielęgnacji również po przekwitnięciu. Dzięki temu w przyszłym roku ponownie będą cieszyć oko swoim pięknem. Holandia, która jest jednym z największych producentów i eksporterów tulipanów na świecie, stała się synonimem tych kwiatów. Zaś same tulipany są jednym z symboli tego kraju. Holenderskie pola tulipanów przyciągają każdego roku tysiące turystów, którzy mogą podziwiać ich barwne dywany. To właśnie w Holandii ogrodnicy doskonale wiedzą, jak dbać o tulipany i stosują metody, które pomagają w zachowaniu zdrowia oraz witalności tych roślin. Jak podaje portal ZielonyOgródek.pl, jednym z istotnych zabiegów jest ogławianietulipanów po kwitnieniu.

Czym jest ogławianie tulipanów?

To proces usunięcia przekwitniętych kwiatów wraz z ich szypułką. W efekcie tego zapobiegamy tworzeniu się nasion, a to pozwala zaoszczędzić roślinom energię. Dzięki temu może być wykorzystywana na wzmocnienie cebulek tulipana zamiast na produkcję nasion. Dzięki temu tulipany będą zdrowsze, a w kolejnym roku będą bardziej obficie kwitły.

Kiedy wykonujemy ogławianie? Ten zabieg pielęgnacyjny powinien być wykonany od razu po przekwitnięciu tulipanów, jeszcze zanim zaczną powstawać nasiona. Zazwyczaj płatki kwiatów rośliny już opadają, jednak łodyga i liście pozostają nadal zielone.

W jaki sposób przeprowadzamy zabieg ogławiania? W tym celu używamy czystego, ostrego narzędzia takiego jak np.: nożyce ogrodowe. Szypułki przycinamy około 1 cm nad ostatnim zdrowym liściem. Uważajmy na pozostałe części rośliny, aby ich nie uszkodzić.

Pielęgnacja tulipanów po przekwitnięciu

Pamiętajmy, że tulipany wymagają pielęgnacji również po przekwitnięciu. Aspekt ten jest niezwykle istotny dla ich późniejszego wzrostu w kolejnym sezonie. Po wykonaniu ogławiania, gdy tulipany weszły w fazę spoczynku, nadal potrzebują one regularnego podlewania.

Gleba o odpowiedniej wilgotności pozwoli cebulkom tulipanów na regenerację oraz przygotowanie się do kolejnego sezonu wegetacyjnego. Warto w tym okresie również zastosować odpowiednie nawożenia nawozami bogatymi w fosfor i potas. Pomogą one w rozwoju cebul. Gdy zaś tulipany całkowicie zaschną, wówczas to znak, że czas na wykopywanie cebul. Holenderscy ogrodnicy przywiązują do tego etapu bardzo dużą wagę. Cebulki tulipanów po wykopaniu są oczyszczane i suszone. Następnie przechowywane są w chłodnym i ciemnym miejscu aż do jesieni.

Powyższe wskazówki są niewątpliwie godne uwagi. A potwierdzeniem tego jest fakt, że Holandia to kraj, który od dawna słynie z z pięknych plantacji tulipanów. I kraj ten cały czas utrzymuje swoją pozycję lidera w produkcji i eksporcie tych roślin na całym świecie.