Borówka amerykańska. Co to za krzew?

Borówka amerykańska, która bywa też nazywana borówką wysoką lub jagodą amerykańską, jest krzewem z rodziny wrzosowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej. Może osiągać nawet 2,5 m wysokości.

Kwitnie – w zależności od odmiany – w kwietniu lub maju. Owoce natomiast, będące prawdziwym skarbem tej rośliny, dojrzewają od końca lipca do połowy września. Są to niewielkie (od 1 do 3 cm średnicy), spłaszczone jagody o barwie granatowej lub ciemnoniebieskiej. Są soczyste, jędrne i słodkie. Ich spożywanie przynosi wiele korzyści dla naszego organizmu. Obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, wspomagają prawidłową pracę jelit i wykazują właściwości przeciwnowotworowe. Poza tym bez obaw mogą być spożywane przez osoby dbające o szczupłą sylwetkę. 100 g borówek amerykańskich to jedynie 57 kcal.

Owoce borówki amerykańskiej mają wszechstronne zastosowanie. Możemy zajadać je jako samodzielną, słodką i owocową przekąskę. Świetnie smakują dodane do jogurtu czy owsianki. Idealnie komponują się też z deserami, tartami i ciastami. Możemy ponadto przygotowywać z nich przetwory, w których zamkniemy cały aromat tych owoców i wiele ich dobroczynnych właściwości. Dzięki temu nawet w środku zimy za sprawą soku czy dżemu z borówek przypomnimy sobie smak i zapach lata.

Borówka amerykańska. Uprawa i pielęgnacja

Borówka amerykańska preferuje miejsca ciepłe, słoneczne i osłonięte od wiatru. Najlepiej rośnie w podłożu kwaśnym, lekkim, przepuszczalnym o dużej zawartości próchnicy. Ziemia powinna być też zawsze odpowiednio wilgotna, a więc czasami konieczne może być jej podlewanie. Należy przy tym pamiętać, aby podlewać tylko glebę, a unikać niepotrzebnego moczenia samego krzewu. Aby ograniczyć parowanie wody z podłoża, warto zastosować też ściółkowanie, które dodatkowo ograniczy wyrastanie chwastów. Te zaś, kiedy się pojawią należy bezwzględnie usuwać. Krzewy borówki amerykańskiej można sadzić wiosną lub jesienią.

Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych jest cięcie borówki amerykańskiej, bez którego krzew będzie słabo owocował. W tracie tego zabiegu, który najlepiej wykonywać na przedwiośniu, należy usunąć wszystkie starsze, a także osłabione i chore pędy. Przycinanie można ponownie przeprowadzić pod koniec lata, po zakończeniu owocowania.

Co posadzić obok borówki amerykańskiej, aby dobrze rosła i owocowała?

Jeśli chcemy cieszyć się wyjątkowo obfitymi zbiorami borówki amerykańskiej, powinniśmy zadbać o odpowiednie sąsiedztwo dla niej. To jest bowiem kluczowe, aby krzew odpowiednio rósł i owocował. Nie od dziś wiadomo, że niektóre rośliny mają na siebie zbawienny wpływ i warto je sadzić po sąsiedzku. Inne z kolei nie tolerują swojego towarzystwa i lepiej, aby rosły w oddalonych od siebie częściach ogrodu. Wzajemny wpływ roślin może skutkować zwiększeniem lub zmniejszeniem plonów. Nie inaczej jest w przypadku borówki amerykańskiej. Co posadzić obok borówki amerykańskiej, aby dobrze rosła i dawała mnóstwo owoców?

Lista roślin, których sąsiedztwo pozytywnie wpływa na borówkę amerykańską, jest długa. Można dzięki temu wybrać te, które najbardziej nam odpowiadają i pasują do naszego ogrodu. Do wyboru mamy zioła, kwiaty, krzewy, warzywa i owoce.

Wybierając rośliny sąsiadujące z borówką amerykańską, musimy pamiętać o tym, aby miały podobne do niej preferencje. Najlepiej więc, aby dobrze rosły w kwaśnym podłożu i na słonecznym stanowisku. Ponadto warto, aby ich korzenie sięgały dosyć głęboko w glebę. Nie pojawi się wówczas ryzyko, że będą odbierać składniki odżywcze borówce amerykańskiej, która posiada dosyć płytki system korzeniowy.

Do ziół, które mogą bez problemu sąsiadować z borówką amerykańską, zalicza się:

bazylię,

tymianek,

melisę,

koper,

żywokost lekarski,

ogórecznik,

krwawnik ogrodowy.

Wśród krzewów i kwiatów wymienić można:

azalię,

rododendron,

różanecznik,

wrzos,

hortensję,

konwalię,

narcyz,

lilak (bez),

kalinę koralową.

Jest też wiele warzyw i owoców, których sąsiedztwo lubi borówka amerykańska:

rzodkiewka,

pietruszka,

szczaw,

cebula,

truskawki.

Czego nie sadzić w sąsiedztwie borówki amerykańskiej?

Warto wiedzieć, że jest też sporo roślin, których lepiej nie sadzić w sąsiedztwie borówki amerykańskiej. W przeciwnym wypadku krzew może słabiej owocować. Do roślin, których sąsiedztwa nie lubi borówka amerykańska, zalicza się przede wszystkim jabłoń i orzech włoski. Ponadto lepiej unikać sadzenia w jej okolicy wysokich drzew. Przez ich cień borówka będzie zdecydowanie słabiej rosła i owocowała.