Termin sadzenia truskawek

Truskawki sadzić można latem i jesienią. Wówczas jednak owocować będą dopiero w kolejnym roku. Często więc truskawki sadzi się wiosną. Niezwykle istotny jest wówczas odpowiedni termin. Jeśli zrobimy to za wcześnie lub za późno, możemy zaszkodzić roślinom. Termin sadzenia zależy przede wszystkim od odmiany truskawek. Te wczesne można sadzić na przełomie marca i kwietnia, a z kolei odmiany późne sadzi się pod koniec maja.

Wszystko zależne jest oczywiście od aktualnej temperatury. Jeśli koniec marca jest wyjątkowo zimny, wówczas zdecydowanie lepiej z sadzeniem odmian wczesnych poczekać do początku kwietnia. Zbyt niskie temperatury oraz zmarznięta ziemia nie będą sprzyjały wzrostowi i rozwojowi sadzonek.

Sadzenie truskawek: Odpowiednie stanowisko

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy sadzeniu truskawek jest wybór nieodpowiedniego stanowiska. Podłoże nie powinno być ciężkie, gliniaste, nieprzepuszczalne i zbyt wilgotne, a samo miejsce cieniste. Truskawki zdecydowanie preferują stanowiska słoneczne oraz gleby próchnicze i przepuszczalne.

Kolejnym błędem przy sadzeniu truskawek jest zbyt wysoki odczyn pH podłoża. W związku z tym należy je kontrolować. W przeciwnym wypadku truskawki mogą słabo owocować, a w skrajnych przypadków możemy w ogóle nie doczekać się plonów.

Warto pamiętać jeszcze o tym, że truskawek nie należy sadzić w miejscach, w których rok wcześniej rosły ziemniaki, pomidory, ogórki, rośliny kapustne (np. kalafior, kalarepa), porzeczki, maliny, a także truskawki. Rośliny te mogą przenosić niebezpieczne choroby i szkodniki. Ponadto nie należy uprawiać truskawek w jednym miejscu dłużej niż 3 lata. Po tym czasie stają się one słabsze i mniej owocują.

Na wielkość i jakość plonów truskawek duży wpływ ma sąsiedztwo, w którym rosną. Warto krzewy te sadzić więc w towarzystwie sałaty, marchwi, cebuli, czosnku, tymianku i rumianku. Dzięki takiemu sąsiedztwu truskawki mniej narażone są na ataki chorób i szkodników, a ponadto dają więcej owoców.

Technika sadzenia truskawek

Wiele błędów popełnić można także podczas samego procesu sadzenia truskawek. Przed sadzeniem warto więc zadbać o właściwe nawiezienie podłoża. Odpowiedni do tego będzie nawóz, np. ten przygotowany w kompostowniku. Niewskazane jest natomiast zasilanie ziemi pod truskawki wapnem. Poza nawożeniem ważne jest też odpowiednie oczyszczenie gleby z chwastów.

Do często popełnianych błędów przy sadzeniu truskawek należy nieodpowiednia głębokość sadzenia (za płytko lub za głęboko) oraz zbyt małe dołki wykopane w tym celu. W tym drugim przypadku dochodzi do niepotrzebnego zawijania korzeni krzewów podczas sadzenia, co mocno je osłabia. Korzenie sadzonek muszą bowiem mieć odpowiednio dużo miejsca oraz być wyraźnie skierowane ku dołowi. Z tego powodu w przypadku uprawy truskawek na balkonie lub tarasie należy zadbać o odpowiednią wielkość doniczek, w których są sadzone. Dołki do sadzenia truskawek nie mogą być też zbyt głębokie – wszystkie liście muszą znajdować się wyraźnie nad ziemią.

Inne błędy przy sadzeniu truskawek to niedociśnięcie ziemi po zakończeniu sadzenia oraz brak podlewania lub jego zbyt mała ilość bezpośrednio po posadzeniu. Przy podlewaniu należy jednak uważać, aby nie zmoczyć niepotrzebnie liści.

Bardzo ważne jest zaplanowanie odpowiednich odstępów pomiędzy poszczególnymi roślinami. Sadzone zbyt blisko siebie będą wzajemnie zabierały sobie składniki odżywcze oraz nie będą miały miejsca, aby odpowiednio wzrastać. To zaś przyczyni się do mniejszego owocowania. Poza tym trudno będzie nam odpowiednio pielęgnować krzewy rosnące zbyt blisko siebie. Optymalne odstępy między poszczególnymi rzędami truskawek powinny wynosić 40-50 cm, natomiast pomiędzy krzaczkami w rzędzie – 30 cm. Równie istotne jest spulchnienie gleby między rzędami – już po posadzeniu truskawek.

Uprawa truskawek. Jakich błędów unikać?

Duży błąd w trakcie uprawy truskawek to brak odchwaszczania. Chwasty są bowiem silną konkurencją dla truskawek i mogą bardzo szybko doprowadzić do ich zdominowania. Aby ograniczyć ich rozwój polecane jest dodatkowo ściółkowanie za pomocą np. słomy lub trocin.

Brak nawożenia to kolejny błąd. W trakcie uprawy można zasilać truskawki przeznaczonymi dla nich nawozami mineralnymi. Należy to jednak zawsze robić zgodnie zaleceniami producenta konkretnego preparatu, przestrzegając dawek i terminów.

Aby cieszyć się obfitymi plonami truskawek, należy zapewnić im odpowiednio wilgotne podłoże. Nie można więc zapominać o podlewaniu. Nie należy jednak robić tego w środku dnia, kiedy panują upały. Optymalny czas to ranek lub wieczór.