Pozbycie się rybików cukrowych z łazienki wymaga konsekwencji i systematyczności w działaniu. Nie wystarczy zastosować jednej metody i czekać na natychmiastowe efekty. Konieczne jest regularne stosowanie wybranych metod oraz eliminacja źródeł pożywienia i wilgoci, które sprzyjają rozwojowi tych szkodników.

Rybiki – co to za owady?

Rybik cukrowy, zwany również srebrzykiem, to owad o podłużnym kształcie i srebrzystych łuskach, który porusza się w szybkim, zygzakowatym tempie. Charakteryzuje się bardzo długimi czułkami, które są niemal takie same długości jak jego odwłok, osiągający do 10 mm długości. Rybik cukrowy jest wielkim miłośnikiem skrobi oraz innych złożonych cukrów. W praktyce oznacza to, że ten owad jest w stanie zjeść niemal wszystko, a w łazience najczęściej jest to złuszczony naskórek, papier oraz bawełna z ręczników i dywaników łazienkowych.

Zlikwiduj wilgoć i posprzątaj w łazience

Rybiki lubią wilgotne miejsca. Regularne wietrzenie łazienki i osuszanie wszelkich zacieków lub mokrych plam z pewnością pomoże w walce z tymi owadami. Sprzymierzeńcem w walce z rybikami jest także czystość. Regularne sprzątanie łazienki, w tym odkurzanie i mycie podłóg, ścian oraz szafek, pomoże usunąć okruchy, pył, rozlane płyny i brud. Dzięki temu pozbawimy rybiki pożywienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na trudno dostępne miejsca, gdzie mogą gromadzić się jaja owadów. Ponadto, dobrze jest uszczelnić małe szczeliny i pęknięcia w ścianach, podłogach i wokół instalacji sanitarnych. Pomoże to zapobiec przedostawaniu się rybików do łazienki.

Jak się pozbyć rybików? Domowe pułapki na rybiki cukrowe

Jedną z pułapek, którą z łatwością możemy przygotować w domu, jest słoik wyłożony w środku kleistą substancją, najlepiej miodem lub wazeliną. Rybiki zostaną zwabione do środka słoika w poszukiwaniu pożywienia i zostaną uwięzione. Kolejnym sposobem może być wykorzystanie taśmy klejącej. Wystarczy umieścić kawałek dwustronnej taśmy na podłodze w miejscu, gdzie najczęściej widzimy rybiki. Owady przykleją się do taśmy i zostaną uwięzione. Należy pamiętać, by regularnie sprawdzać pułapki i wymieniać na nowe, by pozbyć się wszystkich rybików.

Rybiki nie lubią tych zapachów

Rybiki nie lubią zapachu niektórych olejków eterycznych, takich jak lawenda, cytryna, eukaliptus i mięta. Możemy rozcieńczyć olejki eteryczne z wodą i spryskać nimi miejsca, w których pojawiają się owady. Innym sposobem jest nasączeniem wacików kilkoma kroplami olejków eterycznych i rozłożenie ich w strategicznych miejscach. W walce z rybikami warto też wykorzystać moc ziół. Szczególnie sprawdzi się rozmaryn, wrotycz balsamiczny, cynamon i goździki. Wystarczy wyłożyć je w okolicy miejsc, w których pojawiają się owady.