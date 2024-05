Paprotki to piękne i delikatne rośliny, które dodają uroku każdemu wnętrzu. Jeśli chcemy by rosły bujne i zdrowe warto je regularnie nawozić. Jednym z naturalnych i skutecznych nawozów do paprotek jest odżywka z oleju rycynowego. Podpowiadamy, jak ją przygotować.