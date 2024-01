Hortensje: co to za kwiaty?

Hortensje to niezwykle popularne kwiaty w wielu polskich ogrodach. Ich nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa hydrangea, oznaczającego "pojemnik na wodę". Nazwa ta nie powinna dziwić. Hortensje wymagają w czasie upałów obfitego podlewania. Istnieje wiele gatunków tych kwiatów, a wśród nich różne odmiany. Według jednej z legend ich nazwa ma z kolei nawiązywać do ich azjatyckiego pochodzenia i imienia pewnej japońskiej księżniczki.

Miłośnicy hortensji cenią je przede wszystkim za właściwości zmiany koloru w zależności od stopnia zakwaszenia ziemi, w której rosną. Na glebie kwaśnej kwiaty będą niebieskie i fioletowe, natomiast na zasadowej – różowe.

Skórki pomarańczy i ich cenne właściwości dla roślin ogrodowych

Pomarańcze to owoce, które najchętniej jemy zimą. Są wówczas słodkie i soczyste. Warto wiedzieć, że ze skórek pomarańczy przygotujemy odżywkę do hortensji. Możemy bez problemu przechowywać ją przez kilka miesięcy, aby w odpowiednim momencie użyć jej do wzmocnienia kwiatów w ogrodzie.

Skórki pomarańczy to źródło cennych składników odżywczych dla roślin oraz sposób na zakwaszenie podłoża, w którym rosną. Warto więc poświęcić czas, aby przygotować odżywkę ze skórek pomarańczy do hortensji oraz innych kwiatów rosnących w ogrodzie, takich jak m.in. azalie, kamelie, wrzosy, magnolie i żonkile. Odżywka ta sprawdzi się również do domowych storczyków.

Odżywka do hortensji ze skórek pomarańczy. Jak przygotować?

Pomarańcze przed obraniem należy dobrze umyć. Do przygotowania odżywki muszą być wysuszone i pokrojone na małe kawałki. Tak przygotowane układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury ok. 130 stopni Celsjusza i pieczemy od 1 godziny 30 minut do nawet 2 godzin – w zależności od grubości skórek. Ważne, aby skórki w piekarniku wysuszały się równomiernie i powoli. Co około pół godziny sprawdzamy stopień ich wysuszenia. Będą gotowe, kiedy wyparuje z nich cała wilgoć.

Po wyjęciu z piekarnika i lekkim przestudzeniu przystępujemy do rozdrabniania skórek pomarańczowych. Możemy do tego użyć młynka, blendera lub moździerza. Tak przygotowana odżywka ze skórek pomarańczy do hortensji może być przechowywana przez kilka miesięcy w szczelnym pojemniku postawionym w ciemnym i chłodnym miejscu.

Dwa sposoby użycia odżywki do hortensji ze skórek pomarańczy

Odżywkę ze skórek pomarańczy możemy użyć do hortensji na dwa sposoby. Możemy zmieszać ją z ziemią wokół kwiatów, która zyska dzięki temu bardziej kwasowy odczyn, a kwiaty - intensywny, niebieski kolor. Z wysuszonych i zmielonych skórek pomarańczy możemy także przygotować oprysk. Wystarczy, że dokładnie wymieszamy je z wodą, przelejemy do pojemnika ze spryskiwaczem i użyjemy. Dzięki tej metodzie odstraszymy wiele owadów.