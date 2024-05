Oprysk i odżywka z mleka: Jak działają na rośliny?

Mleko zawiera wiele cennych substancji, wśród których znajduje się przede wszystkim wapń, białko, cukry i witaminy z grupy B. Mleko ma więc dużą wartość odżywczą dla roślin. Warto więc użyć go do przygotowania naturalnego oprysku lub odżywki, które będzie można zastosować w ogrodzie i domu.

Wzbogacona mlekiem gleba staje się bogatsza w cenne mikroorganizmy. Mleko przeciwdziała niedoborowi wapnia, który objawia się m.in. żółknięciem i skręcaniem się liści. Wapń jest bowiem niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Z kolei witaminy z grupy B pomagają zwalczać mszyce i wirusy. Natomiast zawarte w mleku cukry pozwalają uzyskiwać lepsze plony. Dzięki laktoferynie mleko wykazuje właściwości przeciwgrzybicze i bakteriobójcze, co zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób roślin. Z tego samego powodu zresztą w mleku warto zanurzać narzędzia ogrodnicze takie jak np. nożyce i sekatory, które oczyszczone zostaną z bakterii i wirusów, a dodatkowo nie będą szybko rdzewieć.

Czy oprysk i odżywka z mleka mogą zaszkodzić roślinom?

Mleko korzystnie wpływa na rośliny, jednak musi być stosowane z umiarem. W przeciwnym wypadku może zaszkodzić zwłaszcza młodym roślinom. Mogą one wówczas przestać rosnąć, a nawet zacząć więdnąć. Roślinom mogą też zacząć zagrażać choroby grzybowe jak czarna zgnilizna czy plamistość liści.

Duża ilość mleka wykorzystywanego do zasilania roślin może przyczynić się również do powstania w ogrodzie nieprzyjemnego zapachu, za który odpowiedzialny jest zawarty w tym napoju tłuszcz. Nie należy jednak używać w ogrodzie mleka odtłuszczonego, ponieważ przyczynić się ono może do gnicia roślin. Nieprzyjemny zapach może pojawić się również wówczas, kiedy oprysk lub odżywka z mleka użyta zostanie w trakcie upałów. Mleko może wtedy skwaśnieć.

Oprysk i odżywka z mleka. Jak przygotować i stosować?

Oprysk i odżywkę z mleka w ogrodzie należy – jak już wspomniano – stosować z umiarem. Zawsze też powinny być przygotowywane w odpowiednich proporcjach.

Najlepiej wykorzystać mleko o niskiej lub średniej zawartości tłuszczu (ok. 1-2 proc.). Zawsze też należy pamiętać o jego wcześniejszym rozrobieniu z wodą, najlepiej w proporcjach 1:5, czyli np. do 1 szklanki mleka należy dodać 5 szklanek wody.

Po przygotowaniu mieszankę mleka i wody można użyć do opryskiwania lub podlewania roślin. Rodzaj zabiegu najlepiej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków. Warto podkreślić, że oprysk i odżywka z mleka mogą być stosowane zarówno w przypadku roślin ogrodowych, jak i doniczkowych. Jednak w przypadku tych drugich zabiegu nawożenia nie powinno się wykonywać częściej niż raz w miesiącu. W ogrodzie oprysk i odżywkę stosować można częściej – raz na około 7-10 dni. Opryski najlepiej wykonywać w bezdeszczowy oraz ciepły, ale niezbyt upalny dzień.

Do jakich roślin stosować oprysk i odżywkę z mleka?

Oprysk i odżywka z mleka będą idealne zwłaszcza dla roślin, które preferują podłoże wapienne lub zasadowe. W ogrodzie możemy więc zastosować je do pomidorów, ogórków, dyni, kabaczków, winogrona i jabłoni. Oprysk mlekiem jest szczególnie ceniony jako ochrona pomidorów przed takimi groźnymi chorobami jak zaraza ziemniaczana i mączniak prawdziwy. Natomiast w przypadku roślin doniczkowych zasilać mlekiem możemy m.in. paprocie, palmy doniczkowe, bluszcze i fikusy.

Mleka nie należy natomiast stosować w przypadku roślin, które lubią kwaśną glebę, a więc np. magnolii, różaneczników, wrzosów i azalii.