Róża. Piękny krzew ogrodowy znany od tysięcy lat

Róże (łac. Rosa) to jedne z najpopularniejszych krzewów ogrodowych. Mają piękne kwiaty o różnych barwach, które długo kwitną, a do tego niektóre z nich także pięknie pachną. Płatki są różnokształtne, o barwie białej, różowej lub czerwonej - u odmian hodowlanych występują także inne barwy, w tym także bardzo ciemne.

Ze względu na swój niezwykły urok róża jest nazywana królową kwiatów.Róże są jednymi z najstarszych znanych kwiatów. Ich historia sięga tysięcy lat wstecz. Wzmianki o różach można znaleźć już w starożytnych mitach, legendach, religiach, a także w sztuce. Ponadto róże pojawiają się w wielu kulturach i cywilizacjach na całym świecie. Już w starożytnym Egipcie róża była symbolem piękna i miłości. Wykorzystywano ją w różnych rytuałach oraz obrzędach religijnych. Podobnie w starożytnym Rzymie, gdzie kwiat ten był powiązany z Wenus - boginią miłości. Od dawna róże używano do dekoracji w procesjach triumfalnych, czy też jako ozdoby w ogrodach pałacowych. Przez setki lat róże ozdabiały katedry, kościoły, a także ogrody przy pałacach królów i arystokracji. Do dziś rośliny te kojarzą nam się z nieprzemijającym pięknem.

Róże do dziś są chętnie uprawiane. Idealnie sprawdzają się zarówno w dużych, jak i małych ogrodach. Kwiaty te są niezwykle popularne. I trudno się temu dziwić, bowiem obecnie mamy do wyboru kilka tysięcy odmianróżozdobnych. Ponadto róże są źródłem olejku różanego, który jest wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym.

Mszyce - groźne pasożyty krzewów różanych

Niestety jak każde rośliny, również róże mogą być zaatakowane przez szkodniki. Jednymi z nich są mszyce. To małe owady osiągające do 5 mm długości. Występują one na pędach oraz spodnich stronach liści. Atakują różne rośliny, takie jak np.: róże, truskawki, maliny, porzeczki, jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie czy winorośle.

Jak rozpoznać, że mszyce zaatakowały nasze róże ogrodowe?Objawem inwazji mszyc jest pojawienie się zniekształconych i pozwijanych liści, które często są lepkie i pokryte ich odchodami. Ponadto na różach można dostrzec te owady – mszyce są bowiem widoczne gołym okiem.

Mszyce są o tyle niebezpieczne, że wysysają soki z młodych pędów czy pąków kwiatowych. Ich obecność doprowadza do zahamowania wzrostu rośliny, zniekształcenia jej młodych pędów. Ponadto wydzielina mszyc stwarza idealne środowisko do rozwijania się chorób grzybowych roślin. Mszyce są to zatem owady, których natychmiast powinniśmy się pozbyć, gdy tylko zauważymy je na naszych różach.

Skuteczne domowe sposoby na usuwanie mszyc

Jeśli chcemy usunąć mszyce z naszych krzewówróżanych, to mamy do wyboru wiele bardzo skutecznych środków chemicznych. Zanim jednak wybierzemy coś z gotowych produktów dostępnych na rynku, najpierw warto skorzystać z domowych sposobów na szkodnikiróż.

Gnojówka z pokrzywy. Ten cenny preparat do zwalczania mszyc możemy kupić lub też przygotować sami. W tym celu wystarczy nam plastikowe wiadro lub inny pojemnik. Ważne, aby był on wykonany z plastiku, a nie z metalu. Bowiem podczas fermentacji między metalem a roztworem mogą zachodzić niekorzystne reakcje chemiczne. Pokrzywę zbieramy zanim zakwitnie. Tniemy ją na części, a następnie umieszczamy w pojemniku. Tak przygotowane pokrzywy zalewamy wodą. Całość pozostawiamy na około 2-3 tygodnie. Tyle właśnie trwa proces fermentacji. Gdy będzie on zakończony, zniknie piana z powierzchni roztworu. Z gnojówki z pokrzyw wykonujemy oprysk na mszyce. W tym celu należy rozcieńczyć gnojówkę z wodą w stosunku 1:20.

Wyciąg z mniszka lekarskiego. Mniszeklekarski może nam pomóc w zwalczaniu mszyc. Aby przygotować wyciąg z mniszka na mszyce, bierzemy około 400 g liści mniszka i zalewamy je 10 litrami wody. Całość odstawiamy na 3 godziny, po czym wykonujemy opryskiwanie. Zrobiony wyciąg musimy zużyć od razu. Możemy również przygotować wywar, który możemy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w zacienionym miejscu przez około 2 miesiące. W tym celu mniszeklekarski zalewamy wrzątkiem i całość odstawiamy do zaparzenia.

Tytoń. Ciekawym i bardzo skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie tytoniu. Pozostałości po wyrobach tytoniowych można wrzucić do pojemnika, zalać chłodną lub letnią wodą i pozostawić na noc. Następnego dnia tak przygotowaną, odstaną wodą z tytoniempolewamy ziemię w pobliżu naszych krzewów róż oraz wszędzie tam, gdzie bytują mszyce.