Storczyki. Egzotyczne kwiaty idealne do domu i biura

Storczyki to piękne rośliny zachwycające bogactwem kwiatów i pięknymi kolorami. Storczyk (Orchis L.) to rodzaj roślin wieloletnich, który należy do rodziny storczykowatych. Rośliny te są znane ze względu na swój wyjątkowy wygląd, a przede wszystkim ich piękne, okazałe kwiaty. Storczyki są popularne z wielu powodów. Ich różnorodność odmian i kolorów kwiatów pozwala na tworzenie unikalnych kompozycji. Kwiaty storczyków mogą być jedno lub wielobarwne. Dzięki temu możemy wybrać opcję najlepszą dla siebie. Storczyki mają egzotyczny urok, dodają koloru i elegancji każdemu pomieszczeniu, w którym rosną. Jeśli znamy podstawowe zasady pielęgnacji storczyków, to ich uprawa nie sprawi nam trudności, a rośliny będą pięknie kwitły.

Najwięcej gatunków storczyków występuje w strefie tropikalnej. Wiele z nich wykorzystuje powietrzne korzenie, aby przyczepiać się do skał, drzew czy też innych roślin – zatem w naturalnych warunkach storczyki często są epifitami. Odsłonięte korzenie storczyków pobierają wilgoć oraz składniki odżywcze z otoczenia. Są też gatunki, których korzenie w środowisku naturalnym wrastają w ziemię.

Orchidea a storczyk. Czy orchidea i storczyk to te same rośliny? Otóż tak. Nazwy te są po prostu synonimami. Stoczki są to bowiem byliny, które należą do rodziny storczykowatych, czyli Orchidaceae.

Co zrobić, by storczyk często kwitł?

W warunkach domowych storczyki kwitną na przełomie jesieni i zimy. Są jednak skuteczne sposoby na to, aby pobudzić roślinę do wypuszczania pędów kwiatowych również latem. Kluczowa jest tutaj nie tylko pielęgnacja. Zdradzamy prosty trik jak pobudzić tę roślinę do kwitnienia. Pamiętajmy, że aby storczyk ponownie zakwitł, musi być spełnione kilka warunków. Warto się uzbroić w cierpliwość i odczekać kilka tygodni.

Regularne podlewanie storczyka. Ogólna kondycja rośliny to pierwszy i najważniejszy element, o jaki powinniśmy zadbać. Kluczowe są tutaj zdrowe korzenie. W naturalnych warunkach storczyki są roślinami tropikalnymi, dlatego lubią one ciepło i wilgoć. Stolarczyka najlepiej podlewać rano, aby podłoże miało cały dzień na przeschnięcie. Jeżeli nasz kwiat rośnie w pomieszczeniu, w którym jest sucho, powinniśmy go podlewać znacznie częściej. Przy czym pamiętajmy, aby nie przesadzić z ilością wody. Bowiem nadmiar wody skumulowany przy korzeniach czy liściach może być ogniskiem rozwoju wielu chorób grzybowych, które mogą zaatakować naszą roślinę. Do podlewania storczyka, używajmy zawsze wody w temperaturze pokojowej.

Nawożenie. Nawożenie storczyków jest ważne, aby roślina mogła wytworzyć nowe pędy kwiatowe. Polecamy stosowanie nawozów przeznaczonych specjalnie dla storczyków. Najlepiej stosować połowę zalecanej dawki podanej na opakowaniu przez producenta. Nawożąc storczyki nie przesadzajmy z ilością. Bowiem nawozy mogą łatwo przypalić korzenie tych roślin.

Odpowiednie światło. Storczyki to rośliny, które potrzebują odpowiedniego oświetlenia, aby dobrze się rozwijać i kwitnąć. Większość storczyków preferuje jasne, rozproszone światło, ale unikają bezpośredniego nasłonecznienia, które może przypalić ich delikatne liście. Umieść storczyki w miejscu, gdzie będą miały dostęp do rozproszonego światła słonecznego, np.: przy wschodnim lub zachodnim oknie.

Prosty trik, aby pobudzić storczyka do kwitnienia

To co pobudza storczyk do kwitnienia, to różnica temperatur między dniem a nocą. Najlepiej, by wynosiła ona 5-6 stopni Celsjusza. Jak to wykorzystać w praktyce? Otóż jeżeli chcemy pobudzić nasz storczyk do ponownego kwitnienia, to możemy zastosować prosty trik.Na noc wynosimy roślinę do chłodnego pomieszczenia (np.: na chłodną klatkę schodową), w którym temperatura jest o kilka stopni niższa niż w pomieszczeniu, w którym stoi ona w ciągu dnia. Przy czym warto pamiętać, aby temperatura powietrza nie spadała poniżej 12 stopni. Optymalny zakres to około 15-16 stopni Celsjusza w nocy. Rano wnosimy storczyka z powrotem do cieplejszego pomieszczenia. Regularne wykonywanie tego typu czynności sprawi, że nasz storczyk zostanie mocno pobudzony do kwitnienia. Przy czym stosując tą technikę, musimy dać storczykowi około 6-8 tygodni na to, aby pojawiły się nowe pąki i kwiaty.