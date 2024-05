Lawenda: Co to za roślina?

Lawenda (Lavandula) to roślina kojarzona ze słoneczną Prowansją, która cieszy sięw Polsce bardzo dużą popularnością. Jej niewielkie wymagania siedliskowe sprawiają, że dobrze radzi sobie w naszym klimacie, stając się ozdobą zarówno przydomowych ogródków, jak i rozległych pól lawendowych. Roślina ta dodaje uroku każdemu ogrodowi. W naszych warunkach klimatycznych krzewy lawendy osiągają wysokość między 50 a 80 cm. Najwyżej sięgają jej kwiatostany, które położone są na końcu bezlistnych łodyg.

W Polsce spotykane są głównie cztery gatunki lawendy:

lawenda wąskolistna ( Lavandula angustifolia )

wąskolistna ( ) lawenda francuska ( Lavandulastoechas )

francuska ( ) lawenda pośrednia ( Lavandula x intermedia )

pośrednia ( ) lawenda wielodzielna (Lavandula multifida).

Jednak lawenda to nie tylko atrakcyjna ozdoba ogrodu. Posiada ona bowiem wiele właściwości, które są chętnie wykorzystywane dla zdrowia, w medycynie i kosmetologii. Znany olejek lawendowy, pozyskiwany z rośliny, ma zastosowanie nie tylko dla zdrowia, ale również dla urody. Woreczkizsuszonąlawendą to także pachnący element wystroju wnętrz i warto go mieć w każdej szafie. Najchętniej wykorzystywanym surowcem zielarskim są jej kwiaty, które zazwyczaj mają kolor charakterystyczny ”lawendowy” czyli fioletowy kolor. Jednak występuje również lawenda o kwiatach np.: różowych lub białych. Kwiaty lawendy są bardzo małe, ale liczne. Grupują się w kwiatostany w kształcie kłosa.

Kiedy kwitnie lawenda? Okres kwitnienia lawendy zaczyna się w naszym klimacie od czerwca. Czas ten zależy od regionu i warunków atmosferycznych. Koniec kwitnienia lawendy przypada na sierpień.

Wymagania uprawowe i pielęgnacja lawendy

Stanowisko idealne dla lawendy i podłoże

Aby lawenda pięknie rosła, należy przygotować dla niej odpowiednie podłoże oraz wybrać właściwe miejsce w ogrodzie. Liście lawendy są zazwyczaj szarosrebrzyste/szarozielone i często mają włoski. A taki wygląd świadczy o tym, że lawenda lubi miejsca bardzo nasłonecznione. Roślina ta jest odporna na suszę, zaś bardzo źle reaguje na zbyt dużą ilość wody w glebie. Dlatego też idealną glebą dla lawendy jest ziemia przepuszczalna, dobrze zdrenowana, o odczynie pH miedzy 6,5 a 7,5. Ziemia może być lekko sucha. Lawenda nie będzie dobrze rosnąć w ziemi słabo przepuszczalnej, gliniastej, podmokłej i zbyt kwaśnej.

Ponieważ lawendalubi nasłonecznione stanowiska z dobrze przepuszczalną glebą, warto wybrać dla niej odpowiednie miejsce. Idealne stanowisko dla lawendy nie powinno być zbyt wilgotne ani zbyt wietrzne. Zaś sama lawenda powinna mieć przestrzeń, aby móc rosnąć swobodnie, bowiem roślina ta nie lubi nadmiernego zagęszczenia.

Podlewanie i nawożenie lawendy

Ogólnie lawenda to roślina łatwa w pielęgnacji. Dlatego też nie musimy jej zbyt często podlewać. Warto jednak nie doprowadzać do przesuszenia korzeni. Aby lawenda ładnie rosła i kwitła, warto zadbać o jej regularne nawożenie. Możemy w tym celu wykorzystać zarówno gotowe nawozy, jak również przygotować naturalny nawóz sami. Lawenda preferuje podłoże od obojętnego do lekko zasadowego. Idealnym rozwiązaniem będzie np.: wapnowanie gleby czy też domowej roboty nawóz dla lawendy ze skorupek jaj. Możemy również wybrać gotowe preparaty do nawożenia tej rośliny. W tym przypadku warto wybrać takie, które są specjalnie przeznaczone dla tego gatunku. Skład takiego nawozu będzie zawierał odpowiednie ilości mikro- i makroelementów, uwzględniając specyficzne zapotrzebowanie lawendy.

Przycinanie lawendy

Aby lawenda dobrze rosła i pięknie kwitła, należy ją odpowiednio przecinać. Regularne przycinanie lawendy w odpowiednich porach jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Dzięki niemu roślina lepiej się rozgrzewa i zagęszcza w kolejnych latach. Ponadto cięcie pobudza także roślinę do ponownego kwitnienia. Lawenda musi być przycinana co roku, i to dwukrotnie.

Pierwsze, wiosenne cięcie lawendy w roku wykonujemy po zimie;

w roku wykonujemy po zimie; drugiecięcieletnie zaś wykonujemy po okresie kwitnienia.

Wiosenne cięcie lawendy wykonuje się na początku kwietnia. Temu zabiegowi poddaje się tylko gałązki nie zdrewniałe. Przycinamy je o około 1/3 długości, jednak zawsze powyżej nieulistnionych części pędów. Wiosenne przycinanie lawendy jest zabiegiem, który wykonujemy przed okresem jej kwitnienia.

Letnie cięcie lawendy jest to zabieg przeprowadzany po okresie kwitnienia lawendy. Wykonuje się go od lipca do końca sierpnia. Warto przycinać lawendę tuż po przekwitnięciu, gdyż zbyt późne przycięcie krzewinki powoduje jej gorsze zimowanie. Przy cięciu letnim również skracamy wszystkie pędy lawendy o około 1/3 długości. Dla ułatwienia możemy ciąć pędy nad drugą parą młodych liści. Warto pamiętać o tym, że zabieg cięcia w przypadku lawendy wykonujemy wyłącznie dla niezdrewniałychpędów ulistnionych. Po okresie kwitnienia usuwamy także przekwitające kwiatostany. Po zakończeniu zabiegu przecinania podlewamy roślinę odpowiednim nawozem przeznaczonym dla tego gatunku.