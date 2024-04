Orzechy włoskie – bogactwo składników

Orzechy włoskiej są popularnym składnikiem naszej diety. Chętnie chrupiemy je jako przekąskę. Dodajemy również do płatów śniadaniowych, jogurtów, deserów, ciast, a nawet do sosów czy mięs. Cenimy je za ich wyjątkowy smak i wiele cennych składników odżywczych. Wykazują działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne, a ponadto wspierają prawidłową pracę mózgu.

Po ich zjedzeniu pozostaje nam sporo odpadów w postaci łupin. Najczęściej wyrzucamy je po prostu do śmietnika przeznaczonego na odpady bio lub ewentualnie na kompostownik. Okazuje się, że w ten sposób pozbywamy się produktu zawierającego dużo wartości odżywczych.

Łupiny orzechów włoskich to odpad, który można wykorzystać z pożytkiem dla roślin w domu i ogrodzie. Są bogate w składniki, które wspierają wzrost, rozwój i kwitnienie roślin. Zawierają przede wszystkim tak istotne pierwiastki jak fosfor i potas, ale także cynk, żelazo, wapń i magnez. Składniki te charakteryzują się wysoką biodostępnością, dzięki której naturalnie i równomiernie uwalniają swoje cenne właściwości. W związku z tym rośliny bez problemu je przyswajają.

Nawóz z łupin orzechów włoskich. Jak go zrobić?

Łupiny orzechów włoskich mogą być wykorzystywane do zasilania roślin w domu i ogrodzie aż na 3 sposoby:

pokruszone,

zmielone,

w postaci płynnego nawozu.

Ważne, aby łupiny przed użyciem przechowywane były w suchym i chłodnym miejscu.

Pierwszy sposób wykorzystania łupin orzechów włoskich do zasilania roślin jest zdecydowanie najprostszy. Wystarczy pokruszone łupiny orzechów włoskich rozsypać pod drzewa i krzewy w ogrodzie. Odpadki z czasem ulegną rozkładowi, skutecznie użyźniając przy okazji ziemię wokół roślin.

Do nawożenia roślin wykorzystać można także zmielone łupiny orzechów włoskich. W tym celu należy umieścić je w młynku lub blenderze o dużej mocy i zmielić na drobny proszek. Nawóz z łupin orzechów włoskich w takiej formie można rozsypywać bezpośrednio na ziemię wokół roślin i delikatnie rozprowadzać wokół nich.

Jak przygotować płynny nawóz z łupin orzechów włoskich?

Łupiny orzechów włoskich wykorzystać można również do przygotowania płynnego nawozu. W tym celu do 1l wody należy wrzucić ok. 300 g łupin i gotować do momentu uzyskania przez płyn koloru ciemnego brązu i wydzielania przez niego orzechowego zapachu. Powinno to nastąpić po około 20 minutach od zagotowania się wody. Następnie powstały wywar trzeba przestudzić, przecedzić i przelać do słoika.

Tak przygotowaną miksturę można bez obaw przechowywać w lodówce nawet przez miesiąc. Nawóz z łupin orzechów włoskich można wykorzystywać w pełnym stężeniu lub po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:3. Można podlewać nim kwiaty doniczkowe w domu oraz rośliny na balkonie, tarasie i w ogrodzie. Najlepiej robić to raz na dwa tygodnie. Właściwości nawozu docenią szczególnie storczyki, skrzydłokwiaty, fiołki i sukulenty.

Nawóz z łupin orzechów włoskich i jego właściwości

Nawóz z łupin orzechów włoskich dostarcza roślinom domowym i ogrodowym niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego rozwoju oraz poprawia zdolność przyswajania tych substancji. Wspiera ich wzrost, wzmacnia system korzeniowy, pobudza je do kwitnienia oraz chroni przed chorobami i szkodnikami. Rośliny wyraźnie urosną, zagęszczą się, pięknie zakwitną, a ich liście nabiorą intensywnego, zielonego koloru.

Łupiny orzechów włoskich. Jak jeszcze wykorzystać je do pielęgnacji roślin?

Łupiny orzechów włoskich przydadzą się nie tylko do zasilania roślin. Mają bowiem dużo szersze zastosowanie w ich pielęgnacji. Sprawdzą się podczas sadzenia kwiatów do doniczek. Warto wówczas je pokruszyć i przygotować z nich drenaż na dnie doniczki, który ułatwia właściwe odprowadzanie wody. W takiej formie z powodzeniem zastąpią popularny keramzyt dostępny w sklepach ogrodniczych. Można również wykorzystać je do zrobienia ściółki w ogrodzie, która zapobiegnie pojawianiu się chwastów.