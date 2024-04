Pielęgnacja sadzonek pomidorów

Jeśli chcemy uprawiać we własnym ogródku pomidory, możemy zdecydować się na zakup gotowych sadzonek lub sami je wyhodować. W tym drugim przypadku musimy przygotować pomidory na rozsadę. W tym celu nasiona wysiać powinniśmy w marcu do doniczek lub pojemników w domu. Następnie musimy zapewnić wschodzącym roślinom odpowiednie warunki do rozwoju. Kluczowy jest dostęp do światła. Najlepiej jeśli słońce będzie docierać do roślin przynajmniej przez 6-8 godzin w ciągu doby. Istotne jest też zapewnienie odpowiedniej wilgotności podłoża. Powinno ono być stale wilgotne, jednak nie można dopuścić do przelania pomidorów.

Po ok. 2-3 tygodniach, kiedy na siewkach pomidorów pojawią się pierwsze liście, powinniśmy przystąpić do pikowania, czyli rozsadzania. Dzięki temu każda sadzonka zyska odpowiednio dużo miejsca, a jej system korzeniowy będzie mógł lepiej się rozwinąć. W efekcie cała roślina się wzmocni i będzie bardziej stabilna.

Nawożenie: Napar z liści laurowych do sadzonek pomidorów

Nadal musimy dbać o rosnące sadzonki. Jednak samo podlewanie i zapewnianie odpowiedniej ilości światła może okazać się niewystarczające. Warto zapewnić roślinom dodatkową dawkę składników odżywczych, dzięki którym będą lepiej rosły i staną się mocniejsze. Po przesadzeniu zaś w miejsce docelowe ich system korzeniowy będzie wyjątkowo mocny, a łodygi grube. W efekcie będziemy mogli liczyć na obfite zbiory zdrowych, smacznych i soczystych pomidorów.

Do zasilania sadzonek pomidorów wykorzystać można samodzielnie przygotowane preparaty. Są niedrogie, ekologiczne i przynoszą roślinom wiele korzyści. Jednym z nich jest polecany przez wielu ogrodników napar z popularnej przyprawy. Mowa o liściach laurowych, które od dawna chętnie wykorzystywane są w kuchni.

Liście laurowe. Co to za przyprawa?

Liść laurowy, nazywany także liściem bobkowym, jest suszonym liściem wawrzynu szlachetnego – krzewu z rodziny wawrzynowatych, który naturalnie występuje w rejonie Morza Śródziemnego, a ponadto jest uprawiany w wielu częściach świata, w tym m.in. w Polsce. Liście laurowe są często używane do przyprawiania mięs, sosów, zup oraz do przygotowywania różnorodnych zalew i marynat. Ich właściwości wykorzystywane są też w ziołolecznictwie.

Bogate są w witaminy (m.in. A, C, E oraz witaminy z grupy B) oraz minerały (przede wszystkim fosfor, potas, wapń, żelazo, magnez i cynk). Dzięki temu napar z liści laurowych dostarcza rosnącym sadzonkom pomidorów wielu cennych składników odżywczych. Przyprawa ta wykazuje ponadto działanie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, a więc wzmacnia odporność roślin na szkodniki i choroby.

Napar z liści laurowych do sadzonek pomidorów. Przepis

Przygotowanie naparu z liści laurowych, którym będzie można podlać sadzonki pomidorów, jest proste i nie zajmuje dużo czasu.

Składniki:

4 liście laurowe,

1 l wody w temperaturze ok. 70 stopni Celsjusza.

Przygotowanie:

liście laurowe umieścić w słoiku i zalać wodą,

słoik przykryć pokrywką,

odstawić na ok. 3-4 godziny,

przecedzić.

Tak przygotowany napar z liści laurowych można stosować do wzmocnienia sadzonek pomidorów. Można nim zarówno podlewać rośliny, jak i stosować go jako oprysk. Ten domowy preparat korzystnie wpłynie na sadzonki, wzmocni ich korzenie i łodygi, a dodatkowo uodporni je na ataki chorób i szkodników. Warto podkreślić, że naparem z liści laurowych można wzmacniać sadzonki pomidorów dopiero po ok. 2 tygodniach od ich pikowania, kiedy zaaklimatyzują się już w nowym podłożu.

Nawóz z płatków owsianych do sadzonek pomidorów. Przepis

Napar z liści laurowych nie jest jedynym domowym preparatem na wzmocnienie sadzonek pomidorów. Można w tym celu stosować również nawóz z płatków owsianych. Ten kuchennych składnik i popularny śniadaniowy dodatek ma – dzięki zawartości owsa – bogaty skład. Znajdziemy w nim m.in. takie pierwiastki niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin jak potas, fosfor i azot.

Składniki:

3 łyżki płatków owsianych,

1 l wody.

Przygotowanie:

płatki owsiane zalać wodą i dokładnie wymieszać,

odstawić na kilka godzin,

odstawiony preparat zamieszać od czasu do czasu,

przecedzić roztwór,

wymieszać z wodą w proporcji 1:1.

Tak przygotowanym świeżym nawozem z płatków owsianych należy podlać sadzonki pomidorów, pamiętając aby nie odstawiać na później ewentualnej pozostałej części preparatu. W przypadku kolejnego nawożenia należy bowiem sporządzić nową porcję nawozu.