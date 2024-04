Mszyce są jednymi z najbardziej uciążliwych szkodników, które lubią pojawiać się w naszych ogrodach. Bardzo szybko się rozmnażają i mogą poważnie zaszkodzić roślinom, ponieważ wysysają z nich soki. W walce z nimi można sięgnąć po chemiczne środki ochrony roślin, ale coraz więcej osób szuka naturalnych i bezpiecznych dla środowiska alternatyw. Jedną z nich jest oprysk z chili.

Dlaczego chili pomaga pozbyć się mszyc?

Chili dzięki swoim ostrym walorom smakowym jest nie tylko dodatkiem do potraw, ale również skutecznym środkiem na odstraszenie szkodników, w tym mszyc. Papryka chili zawiera kapsaicynę, substancję o ostrym smaku, która drażni i parzy owady. Dla mszyc jest ona na tyle nieprzyjemna, że zniechęca je do żerowania na roślinach spryskanych chili.

Jak zrobić oprysk z chili na mszyce?

Oprysk z chili jest bezpieczny dla roślin, ludzi oraz zwierząt domowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób szukających ekologicznych metod ochrony ogrodu. Przygotowanie oprysku z chili jest bardzo proste. Zanim rozpoczniemy przygotowanie, warto założyć rękawiczki, by potem nie przenieść resztek chili do oczu lub nosa. Potrzebujemy:

1 łyżeczkę sproszkowanej papryki chili lub 1 świeża papryczka chili

500 ml wody

Opcjonalnie: łyżkę płynu do naczyń.

Posiekaną lub sproszkowaną paprykę chili należy zalać wodą i pozostawić na około 24 godziny. Po tym czasie należy przelać mieszaninę przez gazę, by pozbyć się resztek papryki. Następnie należy zmieszać około 20 ml tego roztworu z 1 litrem czystej wody i przelać do butelki ze spryskiwaczem. Możemy opcjonalnie dodać łyżkę płynu do naczyń, co sprawi, że oprysk będzie dłużej utrzymywał się na roślinie. Tak przygotowany roztwór powinno się przechowywać przez dwa tygodnie.

Jak stosować oprysk z chili na mszyce?

Oprysk z chili najlepiej stosować wieczorem lub wczesnym rankiem, aby uniknąć ewentualnego poparzenia liści roślin przez słońce. Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką, aby składniki się połączyły. Rozpylamy roztwór bezpośrednio na liście roślin, szczególnie tam, gdzie można zauważyć obecność mszyc. Zabieg powtarzamy co kilka dni. Warto dodać, że oprysk z chili można również stosować na inne szkodniki, takie jak mączliki, gąsienice i ślimaki.

O czym należy pamiętać, stosując oprysk z chili?

Przed zastosowaniem oprysku z chili na całej roślinie, warto wykonać test na małym fragmencie, aby sprawdzić, jak roślina na niego reaguje. Należy również pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas opryskiwania i stosowaniu rękawic ochronnych oraz maski, by nie podrażnić skóry i oczu.