Pyłki roślin niebezpieczne dla alergików

Wiosna to czas, kiedy natura budzi się do życia. Na dworze robi się coraz ładniej i cieplej. Zaczynają także intensywnie rozwijać się i kwitnąć różne gatunki roślin. Jednak dla alergików uczulonych na pyłki to czas, w którym muszą bardziej uważać na swoje zdrowie.

W Polsce pylenieroślin ma miejsce właściwie przez większą część roku. Sezon pylenia trwa zazwyczaj od końca stycznia (kiedy to ustąpią mrozy) i trwa aż do października. W naszym kraju zauważane są zmiany, jeśli chodzi o terminy rozpoczęcia i zakończenia pylenia, a także o samą jego intensywność. Oznacza to, że sezony pyłkowe w Polsce trwają dłużej niż miało to miejsce kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ponadto ilość pyłków w powietrzu także wzrasta.

Kalendarz pylenia i 4 regiony klimatyczne

Przebieg pylenia jest rożny w różnych regionach kraju. Zgodnie z kalendarzem pylenia prowadzonym przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych, Polskę można podzielić na 4 regiony klimatyczne:

– do którego należą: północno-wschodnia część województwa zachodniopomorskiego, północny region Wielkopolski, województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie a także część południowo-wschodnia woj. podlaskiego oraz zachodnia część Warmii i Mazur; Region IV – obejmujący regiony górskie województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego a także część północną woj. podlaskiego oraz Suwalszczyznę.

Regiony te różnią się pogodą i regionalnym klimatem. Zależnie od gatunku i miejsca występowania rośliny będą pylić w różnych terminach. Przebieg pylenia w znacznym stopniu zależy od temperatury powietrza. Najcieplejszym jest I region, zaś najchłodniejszy regon IV. Niektóre roślinyjak drzewa i trawy będą pylić około 2 tygodnie później w ostatnim, IV regionie. Natomiast pylenie roślin takich jak chwasty najwcześniej rozpoczyna się w regionach II i III.

Jakie drzewa pylą w kwietniu?

Kwiecień to piękny wiosenny miesiąc, jednak dla alergików potrafi być prawdziwą zmorą. To właśnie w tym miesiącu stężenie pyłków – w tym pyłków drzew liściastych - bywa bardzo wysokie. Kwiecień to czas, w którym pylą takie drzewa jak: dąb, jesion, buk, grab, topola czy brzoza.

Dąb pyli w kwietniu i maju . Jego pyłek to jedna z częstych przyczyn alergicznego okresowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oka.

. Jego pyłek to jedna z częstych przyczyn alergicznego okresowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oka. Jesion . Pyłek jesionu jest jednym z ważniejszych wiosennych alergenów pyłkowych – obok dębu, brzozy, olszy i leszczyny. Jesion zazwyczaj rozpoczyna pylenie z początkiem kwietnia, choć może zdarzyć się, że jego pyłki pojawią się jeszcze w marcu. Natomiast koniec pylenia przypada na pierwszą dekadę maja.

. Pyłek jesionu jest jednym z ważniejszych wiosennych alergenów pyłkowych – obok dębu, brzozy, olszy i leszczyny. Buk. Pyłki tego drzewa pojawiają się w powietrzu pod koniec kwietnia i na początku maja. Głównym alergenem buku jest Fag s 1. Choć sam jest nie tak groźny jak inne, to jednak może dochodzić do reakcji krzyżowych z pyłkiem brzozy.