Przeterminowana kasza gryczana. Co z nią zrobić?

Zdarza się, że w czasie porządków w kuchennych szafkach natkniemy się na przeterminowaną kaszę gryczaną. Zapewne w pierwszym odruchu chcemy się jej pozbyć, ponieważ uznajemy ją za nieodpowiednią do spożycia. Warto jednak powstrzymać się przed jej wyrzucaniem. Chociaż nie będzie nadawać się już jako dodatek do obiadu, będzie można przygotować z niej nawóz do roślin zarówno doniczkowych, jak i ogrodowych.

Kasza gryczana i jej właściwości

Reklama

Kasza gryczana wytwarzana jest z obłuskanych nasion gryki zwyczajnej. Ze względu na sposób obróbki wyróżnia się kaszę prażoną i nieprażoną. Kaszę gryczaną uprawiano już w starożytnych Chinach, skąd zawędrowała w inne części Azji. Do Europy trafiła w XIV wieku za sprawą Tatarów, gdzie szybko została doceniona ze względu na swój smak i liczne prozdrowotne właściwości.

Reklama

Reklama

Dobroczynny wpływ jedzenia kaszy gryczanej na nasze zdrowie doceniany jest również dzisiaj. Nie powinno więc dziwić, że nawóz z kaszy gryczanejwzmocni nasze rośliny w domu i w ogrodzie. Kasza ta bogata jest przede wszystkim w takie minerały jak fosfor, potas, cynk, magnez, żelazo, miedź i wapń. Stanowi ponadto źródło witamin, w tym głównie witamin z grupy B, a wśród nich kwasu foliowego. Nie brakuje w niej również cennych antyoksydantów, takich jak flawonoidy i polifenole.

Nawóz z kaszy gryczanej. Do jakich roślin go stosować?

Wszystkie wymienione wyżej składniki kaszy gryczanej wspierają prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz ich bujne kwitnienie. Nie powinniśmy więc wyrzucać przeterminowanej kaszy gryczanej. Jej dobroczynny skład i wynikające z niego właściwości pomogą nam zadbać o rośliny w domu i w ogrodzie.

Nawóz z kaszy gryczanej można stosować do większości roślin. Jest on jednak szczególnie polecany do podlewania sadzonek kwiatów i warzyw. Natomiast wśród roślin doniczkowych jego właściwości doceni przede wszystkim skrzydłokwiat, anturium, monastera i zamiokulkas.

Nawóz z kaszy gryczanej do roślin. Przepis

Składniki:

garść kaszy gryczanej,

1 szklanka zimnej wody.

Przygotowanie:

kaszę gryczaną wsypać do miski i zalać wodą,

miskę odstawić na dobę w chłodne i zacienione miejsce,

kaszę gryczaną przecedzić,

płyn powstały w wyniku moczenia kaszy gryczanej rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:2, a więc 1 szklanka płynu na 2 szklanki wody,

Tak przygotowany nawóz z kaszy gryczanej będzie idealny, aby podlewać nim rośliny doniczkowe i ogrodowe. Najlepiej robić to raz w tygodniu. Należy jednak pamiętać o tym, żeby nie przechowywać go dłużej niż przez dobę. Po tym czasie może bowiem ulec zepsuciu. Warto więc w czasie jego przyrządzania uwzględnić posiadaną ilość roślin. Dzięki temu przygotujemy go tyle, ile będziemy w stanie jednorazowo wykorzystać.

Nie tylko nawóz z kaszy gryczanej. Jakie inne odpady nadają się do zasilania roślin?

Nawóz z kaszy gryczanej nie jest jedynym domowym środkiem do zasilania roślin przygotowywanym z odpadów, które najczęściej trafiają po prostu do kosza. Ogrodnicy w trosce o swoje rośliny przygotowują również nawóz z czerstwego chleba, fusów z kawy i herbaty, skorupek jajek, skórek bananów czy popiołu drzewnego. Odpady te ze względu na swoje właściwości świetnie wpływają na kondycję roślin. Nie warto więc się ich pozbywać. Z tego samego powodu nie powinno się wyrzucać przeterminowanej kaszy gryczanej.