Cukier i jego wykorzystanie w ogrodzie

Cukier, a więc sacharoza, jest słodką substancją otrzymywaną z buraka cukrowego lub trzciny cukrowej. Stosujemy go zazwyczaj przede wszystkim w kuchni. Słodzimy nim herbatę i kawę oraz dodajemy do ciast i deserów.

Okazuje się jednak, że cukier ma wiele zastosowań również w ogrodzie. Za jego pomocą możemy wzmocnić rośliny w ogrodzie. Cukru nie należy jednak rozsypywać bezpośrednio pod rośliny. W tej postaci nie będzie bowiem przyswajany przez ich korzenie.

Nawóz z cukru i jego właściwości

Wystarczy jednak rozpuścić cukier w wodzie i tak powstałą mieszanką podlewać rośliny. W ten sposób nawóz z cukru wniknie do gleby i przyczyni się do lepszego rozwoju mikroorganizmów glebowych. To z kolei spowoduje zwiększenie ilości materii organicznej, ponieważ powstałe drobnoustroje przekształcą martwe resztki w postaci liści i korzeni w próchnicę. Rośliny zyskają tym samym lepsze warunki do rozwoju swoich korzeni i części naziemnych.

Nawóz z cukru. Jak go przygotować i stosować?

Aby przygotować nawóz z cukru należy jedną jego łyżkę rozpuścić w 500 ml ciepłej wody i całość dokładnie wymieszać. Następnie tak uzyskany roztwór należy ostudzić. Nie można go jednak stosować częściej niż raz w miesiącu. Natomiast ilość roztworu stosowanego pod jedną dużą roślinę nie powinna przekraczać 200 ml. W przypadku mniejszych okazów ilość nawozu należy odpowiednio zmniejszyć.

Należy pamiętać bowiem o tym, aby w ogrodzie – podobnie zresztą jak w życiu codziennym – stosować cukier z rozwagą. Jeśli przesadzimy z jego ilością, zamiast pomóc roślinom – możemy zwyczajnie im zaszkodzić. Nadmiar cukru może doprowadzić do gnicia korzeni i rozwoju wielu grzybów w glebie, a to zaś pozbawi ją cennych i potrzebnych roślinom składników odżywczych. Ponadto może przyciągnąć do ogrodu różne owady, w tym mrówki, które swoją działalnością negatywnie wpływają przede wszystkim na system korzeniowy.

Nawóz z cukru. W czym może pomóc?

Nawóz z cukru jest pomocny także w zwalczaniu szkodliwych dla rozwoju roślin organizmów glebowych takich jak np. nicienie, atakujące ich system korzeniowy. Organizmy te zostaną odstraszone lub unieszkodliwione przez pożyteczne bakterii, których liczebność zwiększy się po zastosowaniu roztworu z cukru.

Nawóz z cukru stosowany w rozsądnych ilościach nadaje się zarówno do warzyw, jak i roślin ozdobnych. Świetnie reagują na niego m.in. ogórki i pomidory. Nadaje się ponadto do trawy, która dzięki niemu staje się bujniejsza.

Podlanie roztworem ogórków tuż przed okresem ich kwitnienia sprawi, że pojawi się na nich więcej kwiatów, a w efekcie więcej warzyw. Z kolei zastosowanie nawozu w czasie dojrzewania pomidorów przyczyni się do tego, że będą one wyjątkowo słodkie i soczyste.

Cukier i jego inne wykorzystanie w ogrodzie i pielęgnacji roślin

Nawóz z cukru nie jest jedynym sposobem, w jaki można wykorzystać tę substancję w ogrodzie. Możemy dzięki niemu dokarmiać pszczoły, które są jednymi z najważniejszych zapylaczy. W tym celu wystarczy na podstawek wysypać odrobinę cukru i postawić go w miejscu, w którym owady często się pojawiają. Będą dzięki temu mogły się posilić, zregenerować i bezpiecznie wrócić do pracy lub do ula.

Warto wiedzieć również, że nawóz z cukru można stosować w przypadku roślin doniczkowych oraz kwiatów ciętych w wazonie. W przypadku tych ostatnich przedłużymy ich trwałość – cukier wzmocni je i utrwali ich kolor. Jednak w tym przypadku także nie można przesadzić z ilością. Wystarczająca będzie jedna łyżeczka cukru wsypana do wody z kwiatami i dobrze rozmieszana.

Należy przy tym mieć na uwadze, że woda z cukrem jest środowiskiem, w którym często rozmnażają się szkodliwe dla roślin bakterie. Te zaś mogą w krótkim czasie doprowadzić do więdnięcia kwiatów. Aby temu przeciwdziałać, warto dodać do wody oprócz cukru także odrobinę octu jabłkowego, który wykazuje właściwości bakteriobójcze.