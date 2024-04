Nawóz z chleba – sposób na wykorzystanie czerstwego pieczywa

Chleb to jeden z podstawowych składników diety. Wielu z nas nie wyobraża sobie bez niego śniadania czy kolacji. Możemy jeść go na wiele sposobów. Z dodatkiem wędlin, serów i warzyw. Dzięki niemu przygotowujemy jednak nie tylko pyszne kanapki, ale także zapiekanki czy grzanki. Świeży, pachnący chleb z chrupiącą skórką to często też przysmak, który nie wymaga żadnych dodatków. Kojarzy nam się z domem i bezpieczeństwem. Uczymy nasze dzieci szacunku do niego. W związku z tym staramy się, aby nie zmarnowała się ani jedna jego kromka.

Niestety czasami zdarza się, że nie zdążymy zjeść go, zanim zrobi się czerstwy i przez to niesmaczny. Na szczęście nie musimy wówczas go wyrzucać. Możemy wykorzystać go w domu i ogrodzie z ogromnym pożytkiem dla naszych roślin. Dzięki niemu będą lepiej rosły i staną się odporniejsze na ataki szkodników i choroby. Wystarczy przygotować nawóz z chleba.

Jak przygotować nawóz z chleba? Jak go używać?

Nawóz z chleba jest bardzo prosty w przygotowaniu. Należy pokruszyć czerstwy chleb, zalać go wodą, przykryć i pozostawić do namoczenia przez ok. tydzień. Najlepiej wówczas przechowywać miksturę w miejscu zacienionym i osłoniętym od przeciągów. Można ją też od czasu do czasu zamieszać.

Po ok. tygodniu trzeba przelać ją przez sitko do konewki. Tak przygotowanym nawozem można podlewać rośliny. Można używać do tego nawozu w pełnym stężeniu lub po rozcieńczeniu z wodą. Zawsze należy brać przy tym pod uwagę wymagania konkretnych roślin i rodzaj gleby. Im ta ostatnia jest bardziej uboga w składniki mineralne, tym nawóz może być mniej rozcieńczony.

Zawsze jednak nawóz z chleba należy używać z umiarem i jednocześnie obserwować reakcję roślin. Nawóz ten najlepiej sprawdzi się stosowany sporadycznie. Zbyt duże jego ilości mogą bowiem przyczynić się do nadmiernego wzrostu roślin kosztem ich mniejszego kwitnienia i owocowania.

Nawóz z chleba będzie idealny zarówno do roślin doniczkowych, jak i ogrodowych. Wspiera rośliny w okresie ich intensywnego wzrostu i rozwoju, a także przed sezonem kwitnienia i owocowania. Świetnie sprawdzi się w przypadku roślin na początkowym etapie ich wzrostu. Można więc zasilać nim sadzonki pomidorów, ogórków i papryki. Nawozem z chleba nie powinno się natomiast podlewać m.in. cebuli i ziemniaków.

Nawóz z chleba i jego właściwości

Nawóz z chleba wykazuje wiele korzystnych właściwości. Podstawowe składniki chleba, czyli mąka, drożdże i woda, mają dużą wartość odżywczą, a dodatkowo są łatwo przyswajalne przez rośliny. Fermentacja, która następuje w trakcie przygotowywania nawozu z chleba, doprowadza do powstania w nim drożdży – cennych dla roślin i gleby. Drożdże stanowią źródło witamin z grupy B oraz hormonów wzrostu. Dzięki temu pobudzają rośliny do intensywnego wzrostu i rozwoju. Wzmacniają się także ich system korzeniowy. Rośliny stają się bujniejsze, lepiej kwitną i owocują.

Nawóz z chleba wpływa ponadto na wilgotność i strukturę gleby, dzięki czemu staje się ona żyzna i bardziej przepuszczalna. Rozwija się w niej korzystna dla roślin mikroflora. Nawóz dostarcza glebie mikroorganizmów i składników odżywczych, dzięki którym rośliny stają się bardziej odpornena niektóre choroby, zwłaszcza te wywoływane przez patogeny glebowe.

Wykorzystanie czerstwego chleba do przygotowania nawozu dla roślin ma jeszcze jedną ogromną zaletę – pomaga w ekologiczny sposób wykorzystać odpady. Można dzięki temu cieszyć się pięknymi roślinami oraz ich obfitymi plonami.

Nawóz z czerstwego chleba: Na co zwrócić uwagę podczas jego stosowania?

Podczas używania nawozu z chleba należy wziąć pod uwagę, że istnieje ryzyko gnicia i pleśnienia chleba. Może więc stać się on pożywką dla mikroorganizmów, które niekorzystnie wpłyną na rośliny, m.in. przez rozwój chorób grzybowych. Resztki chleba mogą ponadto przyciągnąć do ogrodu gryzonie i inne szkodniki.

Warto również pamiętać o tym, że do wielu chlebów dodawane są różne polepszacze i konserwanty, które mogą negatywnie wpłynąć na rośliny. Podobnie jak zawarta w chlebie sól. Zbyt duża zawartość soli w podłożu może ograniczać zdolność niektórych roślin do pobierania składników odżywczych i wody. Najlepiej więc do przygotowania odżywki używać chleba pieczonego w domu lub jak najbardziej naturalnego.