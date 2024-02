Balkon to idealne miejsce na relaks i wypoczynek po ciężkim dniu. Świeże powietrze, wygodny fotel lub leżak, ulubiona kawa lub herbata to wprost wymarzone warunki na zregenerowanie sił lub rozpoczęcie wolnego dnia.

W słoneczne dni balkon staje się idealnym miejscem do opalania. Na co dzień balkon pełni też dla osób mieszkających w blokach rodzaj małego ogrodu, w którym można hodować kwiaty, a nawet owoce, warzywa i zioła w doniczkach! Podpowiadamy jakie kwiaty warto posadzić, by cieszyć się ich aromatem w ciepłe dni!

Pachnące kwiaty na balkon – dlaczego warto je posadzić?

Kwiaty na balkonie mają nie tylko walor estetyczny. Poza tym, że są często dekoracją mieszkania i dodają piękna otoczeniu mają też niezwykły zapach, który może unosić się na balkonie. Co więcej, mogą również poprawiać nastrój. Badania wykazały, że obcowanie z roślinami może obniżyć poziom stresu, ponieważ przyczynia się do stworzenia bardziej relaksującej przestrzeni. Aromat roślin może sprawić, że poczujemy się szczęśliwsi, lepiej będzie się nam odpoczywało i pracowało. Kwitnące rośliny mogą też dostarczać dużo satysfakcji z uprawy. Jakimi kwiatami warto obsadzić skrzynki balkonowe, by cieszyć się ich aromatem?

10 najbardziej aromatycznych kwiatów na balkon

Różne kwiaty pachną o różnych porach dnia. Wśród pachnących kwiatów idealnych na słoneczny balkon są lawenda, heliotrop, który rozsiewa zapach wanilii, lak pachnący, lilie (lilia biała), goździki, groszek pachnący i smagliczka nadmorska. O zmroku intensywnie pachnie maciejka, petunia, surfinia (zwłaszcza odmiany "Blue Vein" oraz "Tumbelina Priscilla") i tytoń oskrzydlony.

Pachnące kwiaty na balkon – co warto wiedzieć?

Kupując rośliny należy sprawdzić czy ich aromat nam odpowiada i jak bardzo jest intensywny. Należy też pamiętać, że nie wszystkie odmiany pachnących gatunków wydzielają woń!

By zapach był intensywny warto posadzić jeden rodzaj kwiatów pachnących o danej porze. Co więcej, rośliny będą wydzielały silniejszy zapach, gdy posadzimy je w słońcu lub półcieniu. Nie dotyczy to głównie surfinii "Blue Vein", która roztacza swój zapach przez cały dzień.

Na intensywność woni wpływa odpowiednie podlewanie. Ziemia powinna być cały czas wilgotna. Więdnące kwiaty tracą bowiem cenne zapachowe nuty.