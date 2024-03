Czym są rośliny miododajne?

Jeżeli chcemy przyciągnąć do ogrodu pszczoły i motyle, powinniśmy posadzić w nim rośliny miododajne, czyli takie, które zaliczane są do roślin pszczelarskich. Rośliny te mają kolorowe i wydzielające piękne zapachy kwiaty, a ponadto kwitną długo i obficie. Wśród roślin miododajnych wyróżnić można:

rośliny nektarodajne – dostarczające pszczołom surowca do produkcji nektaru,

– dostarczające pszczołom surowca do produkcji nektaru, rośliny spadziodajne – wytwarzające na pędach i liściach spadź, czyli inny rodzaj surowca przeznaczonego do produkcji miodu.

Rośliny miododajne uznaje się powszechnie za rośliny, które przyciągają pszczoły i motyle do ogrodu. Do roślin miododajnych zalicza się wiele kwitnących gatunków roślin. W związku z tym, jeśli zdecydujemy się na ich uprawę, nasz ogród stanie się wyjątkowo kolorowy. Dodatkowo możemy wybrać poszczególne gatunki, zwracając uwagę na czas, w którym kwitną. Decydując się na kwiaty o różnym okresie kwitnienia, możemy cieszyć się wieloma barwami naszego ogrodu od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Rośliny, które przyciągają pszczoły i motyle do ogrodu. Korzyści z uprawy

Uprawa roślin miododajnych niesie za sobą szereg korzyści. Najbardziej oczywiste – chociaż wcale nie najważniejsze – to te natury estetycznej. Dzięki kolorowym kwiatom, kwitnącym od wiosny do jesieni, nasz ogród przez wiele miesięcy wygląda zjawiskowo. Jeszcze piękniejszym czynią go licznie odwiedzające barwne motyle.

Przede wszystkim jednak nasz ogród staje się miejscem, które wspiera i chroni środowisko. Pszczoły i motyle są zapylaczami i odgrywają niezwykle istotną rolę w zapylaniu roślin, a co za tym idzie w utrzymaniu bioróżnorodności i równowagi przyrodniczej oraz prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów. To natomiast jest bardzo ważne w obliczu takich problemów jak zanieczyszczenie środowiska czy zmiany klimatyczne. Uprawiając rośliny miododajne i przyciągając dzięki nim pszczoły i motyle do naszego ogrodu, przyczyniamy się do ochrony środowiska.

To jednak nie koniec zalet wynikający z uprawy roślin miododajnych. Pszczoły i motyle poprzez zapylanie upraw biorą czynny udział w produkcji żywności i zapewniają tym samym pokarm innym organizmom – w tym także ludziom. Owady te, poza zapylaniem roślin, stanowią również ważny element łańcucha pokarmowego – są pożywieniem dla wielu zwierząt.

Które rośliny przyciągają pszczoły i motyle do ogrodu?

Rośliny miododajne, które przyciągają pszczoły i motyle, a dodatkowo stanowią wyjątkową ozdobę ogrodu to m.in.:

lawenda,

budleja Dawida,

werbena patagońska,

chaber bławatek,

jeżówka purpurowa,

nawłoć,

nasturcja,

aksamitka wąskolistna,

macierzanka piaskowa,

aster,

szałwia łąkowa,

koniczyna.

Pszczoły: Czy powinniśmy obawiać się ich w ogrodzie?

Warto uprawiać rośliny miododajne i tym samym zaprosić do ogrodu pszczoły. Nie powinniśmy przy tym obawiać się tych niewielkich i pracowitych owadów i ich użądlenia. Mogą to uczynić jedynie wówczas, kiedy zostaną sprowokowane lub wystraszone. Jeśli natomiast nie będziemy przeszkadzać im w pracy, nie musimy bać się użądlenia.

W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie populacji pszczół. Jest to spowodowane przede wszystkim niszczeniem ich naturalnych siedlisk, zanieczyszczeniem środowiska oraz stosowaniem w rolnictwie szkodliwych środków chemicznych takich jak sztuczne nawozy i pestycydy. W tym kontekście uprawa roślin miododajnych w ogrodzie nabiera jeszcze większego znaczenia i korzystnie wpływa na środowisko, w którym żyjemy.