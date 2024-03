Kwiecień to czas, gdy natura budzi się do życia, a ogrodnictwo staje się coraz bardziej atrakcyjne. Długie, ciepłe dni i wzrastające temperatury sprawiają, że jest to doskonały moment na rozpoczęcie prac w ogrodzie. W tym artykule przyjrzymy się temu, co warto sadzić w kwietniu, aby cieszyć się obfitością plonów w przyszłych miesiącach.

Jakie warzywa sadzić w kwietniu? Podpowiadamy

Kwiecień to czas, gdy możemy zacząć sadzić wiele warzyw, które będą cieszyć nas swoimi plonami późną wiosną i latem. Warto zasiać m.in. marchew, rzodkiewki, sałatę, szpinak, cebulę czy groszek. Pamiętajmy również o ziołach, takich jak pietruszka, bazylia czy mięta, które można sadzić zarówno w doniczkach, jak i na grządce.

Jakie kwiaty wysiewać w kwietniu? Sprawdź

Kwiecień to czas, gdy możemy zacząć sadzić wiele kwiatów, które będą ozdobą naszych ogrodów i balkonów w nadchodzących miesiącach. Warto posadzić m.in. pelargonie, petunie, astry, stokrotki czy chryzantemy. Dodanie kolorowych kwiatów do ogrodu nie tylko ozdobi naszą przestrzeń, ale także przyciągnie do niej pożyteczne owady zapylające.

Jakie krzewy owocowe posadzić w kwietniu?

Kwiecień to odpowiedni moment na sadzenie wielu gatunków owocowych krzewów i drzewek. Warto zainwestować w sadzonki truskawek, malin, porzeczek czy agrestu. Upewnijmy się, że wybieramy odpowiednie odmiany do naszej strefy klimatycznej i odpowiednio przygotowujemy glebę pod sadzenie.

Sadzenie roślin ozdobnych w kwietniu?

Nie zapominajmy także o roślinach ozdobnych, które dodadzą uroku naszym ogrodom. Kwiecień to doskonały czas na sadzenie róż, wrzosów, jaśminów czy lilii. Wybierajmy gatunki odporniejsze na zmienne warunki atmosferyczne, które będą cieszyć nas swoim pięknem przez wiele sezonów.